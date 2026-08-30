Diputación Previene alcanza las 51 entidades y consolida la apuesta provincial por la prevención social en Huelva

Fachada de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha cerrado la sexta convocatoria de Diputación Previene con 51 asociaciones participantes y una dotación de 147.500 euros, unos datos que vienen a confirmar el crecimiento que ha experimentado esta línea desde su puesta en marcha y confirman la apuesta de la institución provincial por las políticas de prevención social.

Según ha indicado la Institución Provincial en una nota, la evolución ha sido significativa desde la primera convocatoria, celebrada en 2021. Desde entonces, se ha pasado de 13 entidades a las 51 que han concurrido en esta edición, mientras que la financiación ha aumentado desde los 50.000 euros iniciales hasta los 147.500 euros actuales.

De este modo, la participación se ha situado prácticamente en cuatro veces la registrada al comienzo del programa y la dotación económica casi se ha triplicado. Una vez cerrado el plazo de solicitudes, el Servicio de Prevención Social ha iniciado la valoración de los proyectos presentados.

La Diputación ha situado "la mejora del bienestar y la salud de la población" entre los ejes de sus políticas sociales, desde una concepción de la prevención que ha tenido en cuenta tanto los aspectos sanitarios como los factores sociales, económicos y comunitarios.

Para ello, ha impulsado la colaboración con los ayuntamientos y el tercer sector y ha aportado apoyo técnico y económico para desarrollar actuaciones adaptadas a las necesidades de la provincia. Junto a Diputación Previene, la Institución Provincial ha incorporado en el Plan de Concertación Económica 2026 una nueva línea específica de Prevención Social destinada a los 72 municipios de menos de 20.000 habitantes y a las dos entidades locales autónomas de la provincia.

Según ha explicado, esta actuación ha contado con una financiación cercana a los 200.000 euros y ha recibido proyectos de todos los ayuntamientos a los que va dirigida, con iniciativas centradas en anticiparse a los problemas sociales y mejorar la calidad de vida desde el ámbito local.

Esta estrategia se ha completado con el Plan de Actuación Integrado 2026-2029, que ha previsto actuaciones en 47 municipios de la Sierra, el Condado y el cinturón, con un presupuesto de 2,3 millones de euros. A través de estas tres líneas, la Diputación ha reforzado un modelo de intervención basado en la prevención, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de las capacidades de municipios, de las entidades y de la ciudadanía.