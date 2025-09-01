Dos hombres heridos y trasladados al hospital al chocar una furgoneta con un tractor en Gibraleón (Huelva)

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos y trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez este lunes tras una colisión entre una furgoneta y un tractor en la H-30, a la altura de Gibraleón (Huelva), según ha indicado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

De este modo, el 112 ha informado que sobre las 09,40 horas de este lunes recibe una llamada por una colisión entre una furgoneta y un tractor en el kilómetro 1 de la H-30, a la altura de Gibraleón, poco antes de llegar al puente de la A-49.

Asimismo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, mantenimiento, servicios sanitarios y bomberos, ya que había una persona atrapada dentro de la furgoneta.

Finalmente, dos hombres de 51 y 44 años han resultado heridos y han sido trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, aunque se desconoce el estado de salud de ambos.