Ence pide una "gestión y ordenación activa de los montes" y desvincula el incendio de Niebla del eucalipto (Huelva)

Zona afectada por el incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla, el pasado 8 de agosto de 2026.- Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ence Energía y Celulosa ha pedido una "gestión y ordenación activa de los montes" que puedan reducir "determinados factores de riesgo" en la evolución de los incendios y ha descartado que especies arbóreas como el eucalipto influyan en la "rápida evolución o descontrol de un incendio".

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la empresa sostienen que la masa eucaliptal no es "más inflamable" y apunta a la presencia "excesiva" de material combustible bajo las copas de los árboles por "falta de gestión" y a la "continuidad física entre ellos" como factores agravantes en la evolución de las llamas "en cualquier incendio".

Al hilo, la empresa estima que el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo de Niebla (Huelva) ha afectado a unas 6.290 hectáreas de su patrimonio en la zona, 2.500 de las cuales corresponden a "superficie, fundamentalmente, de monte mediterráneo" dedicado a conservación. Asimismo, ha señalado que esta superficie vinculada al incendio había recibido la pasada primavera "el mantenimiento y las medidas de prevención que contemplan los exhaustivos protocolos de gestión forestal de Ence", lo que ha servido para "ralentizar el incendio" cuando alcanzó estas zonas.

En esta línea, Ence ha reclamado "montes ordenados y productivos" que permitan "impulsar el entorno rural", para lo que considera necesario incrementar "las operaciones de desbroce y cortafuegos", así como integrar la producción forestal en "paisajes diversos, adaptados al clima y con áreas de conservación funcionales".

Igualmente, la compañía ha lamentado las "terribles pérdidas sociales, económicas y ambientales" ocurridas en el incendio de Niebla, al tiempo que ha detallado que puso a disposición de las autoridades competentes a "personal con conocimiento de la zona y recursos materiales necesarios". Por último, Ence ha manifestado su colaboración con "la pronta recuperación del valor ecológico y social de la zona".

"EL EUCALIPTAL ORDENADO NO ES MÁS PROPENSO A ARDER"

En relación al plan anunciado por la Junta de Andalucía para ir "erradicando y reduciendo" progresivamente la masa forestal de eucalipto en la comunidad y sustituirla así por especies autóctonas mediterráneas, Ence ha insistido en que las especies forestales no son las causantes de los incendios y ha sostenido que el eucaliptal en producción "como cualquier monte ordenado, tampoco es más propenso a arder que otro tipo de montes".

Además, ha indicado que estudios basados en las experiencias desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) trasladan que el eucalipto, la encina y el pino carrasco están catalogados "en el mismo grupo según su inflamabilidad".

Según los datos facilitados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, el Plan Forestal Andaluz y su Adecuación Horizonte 2030 ha reducido en 117.269 las hectáreas de masa forestal de eucalipto desde finales de la década de los ochenta, con especial incidencia en la provincia de Huelva, que cuenta con 63.700 eucaliptos menos.

El departamento de Fina Martínez ha asegurado que prevé continuar con esta reducción de superficie y expansión "apostando por especies autóctonas", ya que la prioridad para la Junta es la "recuperación del monte mediterráneo autóctono", así como "la defensa de la biodiversidad y el incremento de la resiliencia de nuestros ecosistemas frente al cambio climático".

Así, la Junta, en el entorno de Doñana y en el marco de su plan de restauración, "diseñó la restauración progresiva de 84.300 hectáreas de eucaliptales de baja aptitud ecológica" de forma que "devolvió a estos suelos arenosos especies vegetales originarias de la comarca". En Huelva y Sevilla, en los montes públicos de hecho se han sustituido especies exóticas, como lo es el eucalipto, por formaciones mixtas de coníferas y frondosas de la región, caso de pinos, encinas y alcornoques.

"La política autonómica se centra en la transformación de aquellas masas de eucalipto que presenten escasa idoneidad ecológica, promoviendo su sustitución sistemática por especies forestales autóctonas que ofrezcan una mejor respuesta frente a la erosión del suelo y la escasez de recursos hídricos. Con ello, se favorece la creación de paisajes en mosaico que reduzcan la continuidad del combustible forestal. Esta transformación se acompaña del fomento de la ganadería extensiva como herramienta de gestión del sotobosque y del impulso a los aprovechamientos de la madera y otros recursos del monte, reforzando la viabilidad natural y económica de las nuevas masas autóctonas", argumenta la Junta.

La "meta final" del Plan Forestal Andaluz es "consolidar el remanente productivo de eucaliptal en toda Andalucía, "limitando estrictamente esta actividad a terrenos forestales con vocación productiva y bajo criterios estrictos de gestión forestal sostenible, evitando suelos protegidos o de baja aptitud ecológica".