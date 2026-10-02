Japón sanciona a nueve individuos y más de una treintena de empresas rusas por la invasión de Ucrania

El primer ministro de Japón, Sanae Takaichi. - POOL / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha impuesto este viernes un paquete de sanciones contra nueve individuos y más de una treintena de empresas rusas, además de cuatro compañías de Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU) relacionadas con Moscú, a medida que avanza la invasión de Ucrania en un intento por "impulsar los esfuerzos para lograr la paz".

El Ministerio de Exteriores nipón ha indicado en un comunicado que se ha puesto en marcha un "régimen de autorización para los pagos y las transacciones de capital que involucren a las personas y organizaciones bajo sanciones". Esto incluye acuerdos de depósitos bancarios, fideicomisos y préstamos, entre otros.

Además, ha prohibido las exportaciones a las cuatro empresas turcas y emiratíes a pesar de que no están registradas en Rusia y Bielorrusia y ha impuesto restricciones a 35 buques de la "flota fantasma" rusa, utilizada para sortear las sanciones internacionales. "La prestación de servicios por parte de estas embarcaciones requerirá de autorización previa", según el documento.

Estas medidas han entrado ya en vigor pero no afectarán a las obligaciones derivadas de contratos suscritos antes de esta fecha, siempre que su cumplimiento o la prestación de los servicios correspondientes tengan lugar antes del 1 de noviembre.

Con estas sanciones, que se producen a medida que aumenta la tensión entre los dos países en torno a la disputa sobre las islas Kuriles --conocidas en Japón como Territorios del Norte--, Tokio busca hacer frente a las violaciones del Derecho Internacional por parte de Rusia.