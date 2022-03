Espadas anima a la Junta a "clarificar" qué quiere hacer con los regadíos en Doñana para evitar un recurso al TC

ALMERÍA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha subrayado este viernes que desde el Gobierno de la Junta se debería ya haber clarificado y emitido un informe de sus servicios jurídicos "en el que se diga qué se quiere hacer" con los regadíos en la comarca de Doñana, en la provincia de Huelva, "para que no haya la posibilidad de recurso" ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno de España en relación a la proposición de ley que sobre este asunto han elevado al Parlamento los grupos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Almería, el secretario general del PSOE-A se ha pronunciado sobre la proposición de ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, después de que el Gobierno de España haya anunciado "que está muy atento a qué decisiones tomará finalmente el Parlamento de Andalucía" respecto a esa iniciativa de PP-A, Cs y Vox, según ha abundado Espadas.

En concreto, el líder socialista ha reseñado que si con esa proposición de ley "se produce una invasión en las competencias de la administración de los recursos hídricos" que residen en el Estado y en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Gobierno "tendrá lógicamente que hacer valer sus competencias ante el Tribunal Constitucional".

No obstante, Espadas ha apostillado que "esto, en estos momentos, depende de si el Gobierno andaluz hace o no las cosas bien, es decir, si los grupos parlamentarios que han planteado esa propuesta en el Parlamento deciden hacer las cosas bien o no".

"Hasta el momento no han demostrado que quieran hacerlas bien", según ha opinado el dirigente socialista, quien ha criticado que la proposición de ley referida "adolece de no tener los informes jurídicos del Gobierno andaluz que aseguraran exactamente que lo quieren plantear es viable en términos jurídicos".

En esa línea, ha incidido en que "seguimos esperando que la Consejería de Presidencia, que el Gabinete Jurídico de la Junta, emita alguna opinión respecto al procedimiento que se está tramitando en estos momentos en el Parlamento andaluz", y al respecto ha considerado "significativo" que, "teniendo que haber emitido un informe, aún la Junta no se haya querido mojar con eso que está ocurriendo" con esa iniciativa.

"Eso lo que está generando es alarma en el caso de la Unión Europea, incertidumbre respecto a qué es exactamente lo que se quiere hacer, y unos titulares que no benefician en nada a la imagen de Doñana, ni a los productos de la agricultura de esa zona, ni al sentido común, que nos lleva a ver titulares de legalizaciones, de regadíos ilegales", según ha abundado Espadas, quien ha sostenido que "eso se podía haber evitado clarificando desde el Gobierno andaluz y emitiendo un informe en el que se diga qué se quiere hacer para que no haya esa posibilidad de recurso ante el Constitucional".

EL PSOE-A "RECONOCE QUE HAY UN PROBLEMA"

El secretario general del PSOE-A, por otro lado, ha vuelto a defender la abstención del Grupo Socialista en la votación para la toma en consideración de esta iniciativa que se celebró el mes pasado en el Pleno del Parlamento, porque, según ha reiterado, el PSOE-A "reconoce que hay un problema con una serie de parcelas y de suelo agrícola en esa zona".

"Reconoce el problema y hubiera estado dispuesto con el Gobierno andaluz a sentarse a hablar de cómo poder resolverlo", pero el Ejecutivo de Juanma Moreno "no ha querido, se ha desentendido del problema y ha mandado por delante a su grupo parlamentario, que es el mismo que sostiene al Gobierno y que preside el presidente de la Junta", según ha continuado Espadas en referencia al PP-A.

Ha agregado que el Grupo Socialista "tenía muy fácil haber votado que no" a la toma en consideración de esa proposición de ley, pero con eso le hubieran trasladado "a los agricultores de la comarca de Doñana el mensaje de que entendíamos que no había ningún problema que resolver, ninguna cuestión que abordar", y "los agricultores nos estaban pidiendo que, si de verdad teníamos voluntad política de querer sentarnos con ellos a resolver el problema, que al menos no votáramos en contra de esa cuestión", ha manifestado Espadas.

El líder socialista ha agregado en esa línea que al PSOE-A le hubiera "gustado" que la forma de resolver este problema "hubiese sido con el Gobierno andaluz" y "con la participación del Consejo de Participación de Doñana, que debería haber sido convocado ya, porque allí tendrá que explicar el Gobierno andaluz qué quiere hacer", y también "a los ayuntamientos de la zona y a la Administración del Estado con competencia en materia de agua", ha incidido.

En esa línea, Espadas ha emplazado al Gobierno andaluz a que "sea sincero con los agricultores de Doñana, que les diga qué quiere hacer y que, además, emita un informe jurídico que diga si es viable o no lo que quiere hacer".

Además, ha subrayado que, "en términos políticos, lo que tiene que hacer" la Junta es "descolgar el teléfono y sentarse con el Gobierno de España, que es lo que tenía que haber hecho ya con los ayuntamientos y con el órgano de participación del espacio natural, para asegurarle lo único que puede asegurar, que es que Doñana no puede estar en peligro y el acuífero no se puede seguir sobreexplotando, es decir, que las soluciones pasan por otras cuestiones que son las que debería plantear el Gobierno andaluz", ha zanjado Juan Espadas.