Espadas contrapone la prioridad del Gobierno por la "protección social" con la política de "confrontación" de la Junta

ISLA CRISTINA (HUELVA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha contrapuesto este lunes la prioridad que, en su opinión, concede el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez a la "protección social" con la política de "confrontación" y de "desgaste permanente" contra el Ejecutivo central que, a su juicio, practica la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Juanma Moreno (PP-A).

Juan Espadas ha reflexionado sobre este asunto en una atención a medios en el transcurso de una visita a Isla Cristina (Huelva), y aprovechando que se han cumplido ya cuatro años tanto desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España --en junio de 2018-- como de la primera investidura de Juanma Moreno al frente de la Junta, en enero de 2019.

El líder socialista andaluz ha defendido que ya es "suficiente tiempo como para poder comparar dónde están las prioridades de un gobierno y dónde están las de otro", y en esa línea ha enumerado distintos aspectos en los que, en su opinión, contrastan las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las de Juanma Moreno.

Así, se ha fijado en la financiación a los ayuntamientos, y al respecto ha defendido que los consistorios andaluces, en los últimos cuatro años, han "ganado en capacidad en transferencias de financiación" procedentes del Estado a través de la participación en sus ingresos, unos recursos que "han permitido claramente que los ayuntamientos podamos tener una situación ahora mismo para abordar los retos de presente y de futuro de nuestros vecinos de una manera mucho más holgada".

Espadas ha contrapuesto ese incremento de recursos con la "miseria" que, según ha criticado, ha trasladado la Junta en los cuatro años de presidencia de Moreno y en el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2023, donde "exclusivamente ha incrementado diez millones de euros para todos los municipios de Andalucía" la cuantía que los ayuntamientos recibirán del fondo de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

De igual modo, Espadas ha reivindicado los fondos europeos de recuperación como "el gran proyecto de futuro en todos los pueblos y ciudades de España" actualmente, y ha defendido que "no podríamos hablar de los fondos 'Next Generation' en España y en Andalucía si no hubiera sido porque un gobierno socialista en España los peleó en Bruselas y los ha convertido en transferencias de recurso a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos".

Frente a ello, ha lamentado que la Junta de Andalucía, que "tiene una buena parte ya de la gestión de esos fondos europeos transferidos", mantiene una ejecución "bajísima" de ese presupuesto, y "empieza a poner en peligro el que se ejecuten los objetivos de esos fondos europeos y no haya que devolverlos", según ha avisado antes de incidir en que los socialistas andaluces llevan "desde hace meses" denunciando "la lentitud, la falta de decisión y, en muchos casos, también la falta de compromiso con la Administración local" por parte del Gobierno andaluz "para transferir esos recursos y que los gestionen".

Al hilo, Espadas ha realizado un "llamamiento" a Juanma Moreno para que, "por ejemplo, en materia de políticas de empleo, de una vez por todas se anime a transferir recursos y políticas de empleo y financiación a los ayuntamientos andaluces", entre otras razones porque "es probablemente la única manera de que la Junta cumpla los compromisos de gestión de fondos europeos que ya tiene asumidos", según ha sostenido.

Al hilo, el líder del PSOE-A ha saludado la convocatoria, "por primera vez en cuatro años" por parte del Gobierno de Moreno, del Consejo de Concertación Local, "curiosamente a cuatro meses y medio de unas elecciones municipales", según ha apostillado antes de dar en todo caso la "bienvenida" a esa convocatoria "aunque sea muy tarde", y de expresar su deseo de que sea para que la Junta "lleve algo" a ese órgano que comparte con los ayuntamientos, y que "escuche además las peticiones y los problemas y reivindicaciones que le trasladen los alcaldes" en ese foro.

Espadas ha insistido en señalar la "diferencia" entre un Gobierno, el de España, que ha hecho de la "protección social" el "eje motor de esta legislatura", frente al "tratamiento a colectivos sociales" y de personas como el de las mayores que desarrolla la Junta.

SUBIDA DE PRECIOS DE COMEDORES

Así, ha destacado que el Gobierno va a subir las pensiones "un 8,5 por ciento, es decir, justo lo que ha subido la inflación", cumpliendo "el compromiso de un Gobierno que protege a la gente y a sus mayores", y que va a suponer una subida media de "en torno a algo más de 100 euros mensuales, unos 1.200 euros de media para la pensión de un jubilado de Andalucía", según ha puesto de relieve.

Frente a ello, Espadas ha criticado que la Junta "ha vuelto a subir el precio de los comedores escolares", y, además, ha anunciado "una subida del 7,5 por ciento en precios de los centros de participación activa" en Andalucía, de forma que "un mayor en Andalucía se va a encontrar al mismo tiempo la subida de la pensión del Gobierno de España y la subida del precio del coste del comedor que diariamente pueda necesitar en el centro al que al que acuda, y sin ningún tipo de ayuda por parte de la Junta de Andalucía", según ha criticado.

El dirigente del PSOE-A ha considerado "evidente que quienes operan esos comedores necesitaban esa subida para hacer viable esa actividad", pero ha defendido que el presidente de la Junta "podría haber acompañado esa subida de una mínima ayuda, una bonificación de ese precio de comedor a los mayores", algo que el Grupo Socialista va a "demandar" al Gobierno andaluz "en sede parlamentaria", según ha avanzado Espadas, que ha argumentado que la Junta debería tomar esa medida, "aunque tarde", en el actual Presupuesto de la comunidad autónoma.

En esa línea, Espadas ha criticado que el Gobierno del PP-A se dedica a "aportar poco" y "complementar nada a las políticas sociales que se desarrollan desde el Gobierno", y ha agregado que, "desde una oposición constructiva", el PSOE-A va a "seguir poniendo de manifiesto que así no debemos seguir", y que en los cuatro años de Moreno como presidente de la Junta "ni se han cubierto las expectativas ni se ha cumplido con los compromisos que asumió con los andaluces".

Espadas ha remarcado que Moreno no lleva solo cuatro meses como presidente de la Junta, sino "cuatro años", y Andalucía "no sólo no es la locomotora de este país, sino que sigue en el furgón de cola de la mayoría de los indicadores socioeconómicos y sociales que tenemos en España", según ha denunciado el líder socialista para finalizar.