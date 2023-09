Espadas (PSOE-A) critica que los andaluces sufren "la falta de planificación" de Moreno "cuando del grifo no sale agua"

CALA (HUELVA), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este jueves desde la provincia de Huelva que son los ciudadanos los que "pagan ahora la falta de planificación" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando "abren el grifo y no sale agua".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Espadas ha visitado los municipios onubenses de Santa Olalla y Cala, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y sus alcaldesas, que desde antes del verano están sufriendo recortes del suministro de agua.

Así, tras apoyar las reivindicaciones de los ciudadanos ante la falta "urgente, muy urgente" de agua, Espadas ha subrayado que "la sequía no ha empezado ahora", y que Juanma Moreno "lleva cinco años como presidente de la Junta de Andalucía y la situación que estamos viviendo es como consecuencia de la pésima gestión de su primera legislatura", ya que "no ha hecho nada en planificación ni en inversiones y obras".

"Perdió los primeros cuatro años de esa primera legislatura, y ahora lo pagan los vecinos cuando abren el grifo y no sale agua", ha insistido el secretario general de los socialistas andaluces.

Espadas ha asegurado que "no se trata de un problema de falta de recursos económicos", sino "de gestión", porque la Junta "solo está ejecutando la mitad del presupuesto que tiene en materia de agua, y la otra mitad está metida en un cajón por incapacidad para gestionar".

"Estamos en Cala, en 2020 el gobierno de Moreno Bonilla declaró de emergencia obras hidráulicas que están aún sin terminar y estamos en 2023", ha destacado Espadas, que ha criticado que "se ha perdido el tiempo y se ha negado la responsabilidad que se tenía".

El secretario general del PSOE-A ha exigido al presidente de la Junta que deje la confrontación con el Gobierno de España "y se ponga a disposición de los vecinos para obras de emergencias" y "solucionar el problema del agua".

"Se necesitan ya obras de emergencia y son su competencia", ha subrayado Espadas, que ha iniciado este jueves en Huelva una "ruta del agua" en Andalucía "para servir de altavoz de las reivindicaciones de los vecinos". Una ruta, ha explicado, que irá desde Huelva a Los Pedroches o Almería.

RESTRICCIONES EN LA SIERRA DE HUELVA

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha explicado que la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche lleva sufriendo restricciones de agua "durante los últimos cuatro años", que son "consecuencia" de "la falta de infraestructuras hídricas en la provincia de Huelva".

"Estamos hablando de que este problema está afectando al 50% de los vecinos y vecinas de la sierra, es decir, 19.000 onubenses de cerca de una veintena de localidades, que vienen soportando restricciones de entre ocho y diez horas diarias, sobre todo durante los últimos seis meses", ha añadido.

Por ello, Limón ha pedido "alto y claro" que Juanma Moreno "despierte del letargo en el que está metido, que asuma responsabilidad y sus competencias", y que "empiece a trabajar en las obras de emergencia, muy necesarias mientras se desarrollan las diferentes fases del anillo hídrico", y "de alguna forma le llegue el agua" a los vecinos.

Por su parte, la alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez, ha señalado que su municipio lleva "cuatro años" con restricciones, pero esta situación "no es solo consecuencia de la sequía, sino también por la falta de infraestructuras en la comarca".

"A día de hoy seguimos reivindicando que hagan las Obras del Anillo Hídrico, de la cual han comenzado la primera fase, pero mientras, en Cala tendremos que seguir mirando al cielo a ver si cae alguna gota de agua para que todos los vecinos que nos vemos perjudicados actualmente con diez horas diarias, pues no sigamos con esas restricciones".

Al respecto, ha señalado que su municipio, "al igual que el resto", necesita "una fuente de agua segura, que sería el embalse de Aracena", por lo que ha pedido a Juanma Moreno que "vea la realidad de los municipios, que es la escasez de agua por la falta de infraestructura".

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que las obras de la primera fase del Anillo Hídrico son las que se encuentran en ejecución, pero a su municipio el agua "no llegaría hasta la cuarta fase" y "no hay previsión de la finalización total del proyecto"

"Nos queda ver la solución planteada para la zona de los pueblos dispersos como el de Cala, en los que no se sabe cuándo se actuará. El problema que hay es que si empiezas una fase, debería estar estudiada la siguiente, pero lo que no se puede es empezar una fase en el 2022 cuando la licitación era de 2019. Estamos en el 2023 y todavía no sabemos cuándo empezará la siguiente fase. El año que viene seguiremos igual, si no llueve seguiremos igual", ha aseverado.