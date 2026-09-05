Estabilizado el incendio en el paraje Camino El Parralejo en Puerto Moral (Huelva)

Imagen del incendio en el paraje Camino El Parralejo en Puerto Moral (Huelva). - INFOCA

PUERTO MORAL (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía han conseguido estabilizar el incendio declarado este sábado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral (Huelva), donde los efectivos continúan trabajando para dar por controlado las llamas del incendio.

Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, el fuego se ha conseguido estabilizar sobre las 21,25 horas despues de haberse declarado alrededor de las 17,42 horas de este mismo sábado.

Hasta el momento, en la zona se encontraban trabajando un grupo de efectivos compuesto por dos helicópteros --uno pesado y otro semipesado--, dos aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, seis vehículos autobombas, un buldócer, asi como siete grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha avisado de que las temperaturas extremadamente elevadas que se están registrando en la comunidad, incluso durante las noches, han elevado el número de puntos en alerta roja por incendios.