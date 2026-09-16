Estabilizado el incendio de Santa Bárbara de Casa (Huelva) y reabierta la carretera HU-7401

Imagen del incendio declarado este martes en un paraje de Santa Bárbara de Casa. - PLAN INFOCA

SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado a primera hora de este miércoles 16 de septiembre el incendio declarado este martes por la tarde en el paraje Carril del Catalán, en Santa Bárbara de Casa (Huelva), lo que ha permitido reabrir al tráfico la carretera HU-7401 que permanecía cortada entre los kilómetros 0 y 4, en ambos sentidos.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado sobre las 07.00 horas tras el trabajo desarrollado durante toda la noche por más de una veintena de medios terrestres para consolidar el perímetro del incendio.

En concreto, durante la noche han permanecido desplegados sobre el terreno cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente, dos técnicos de operaciones, un técnico de logística, seis vehículos autobomba, dos bulldóceres y dos brigadas procedentes de Portugal, después de que los medios aéreos se retirasen al anochecer.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva movilizó efectivos de los parques de Alosno y Valverde, con seis bomberos, un sargento y cuatro vehículos, que trabajan en la zona junto al dispositivo del Infoca y medios desplazados desde Portugal.

Según fuentes del Infoca consultadas por Europa Press, el fuego no ha alcanzado a viviendas o zonas próximas a núcleos urbanos, aunque "corrió mucho durante la tarde" quemando superficie de pasto y matorral.

Se trata del tercer incendio forestal declarado este martes en la provincia de Huelva. El declarado a las 14.28 horas en el paraje Alcolea, en Alosno, quedó estabilizado en torno a las 21.00 horas, mientras que el registrado a mediodía en la zona de Garranchal, en Cartaya, fue dado por extinguido durante la tarde-noche de este mismo martes.