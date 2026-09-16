Casi una veintena de bomberos trabajan en el control del incendio de Tarifa, que está "tranquilo"

Vista del incendio en el paraje de El Pedregoso, entre Los Barrios y Tarifa, visto desde el aire en sus primeras horas. - PLAN INFOCA

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

En torno a una veintena de bomberos forestales se encuentran desplegados en estos momentos en la zona del Pedregoso, entre Tarifa y Los Barrios (Cádiz), donde este martes se declaraba un incendio y se desplegaban hasta siete medios aéreos que ya han sido retirados.

Fuentes del Plan Infoca han explicado a Europa Press que el incendio se encuentra "tranquilo" y que está evolucionando "bien" por lo que se espera que a lo largo del día de hoy se dé por controlado, después de que ayer a las 20,15 horas se diera por estabilizado.

En ese sentido, estas mismas fuentes han detallado que el cambio de viento que se produjo durante la tarde, pasando de levante a poniente, ayudó a los efectivos desplegados, ya que la cabeza del incendio "se dio la vuelta" y se convirtió en la cola del mismo, volviendo a zonas que ya habían sido calcinadas y propiciando su estabilización.

Así con todo, se estima que la superficie calcinada no sea muy elevada, aunque por el momento no hay una cuantificación precisa del terreno afectado.

Durante esta mañana se encuentran trabajando en el control del incendio dos grupos de bomberos forestales, que son un total de 14 efectivos, más los cuatro que van a bordo de los dos camiones autobombas, elevando la cifra a un total de 18 bomberos, a los que se suma un agente medioambiental.

En las primeras horas del incendio llegaron a actuar hasta 90 efectivos y siete medios aéreos, todo ello para tratar de atajar un fuego que se iniciaba poco antes de las 14,00 horas del martes en este paraje de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.