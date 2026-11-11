Exigen declarar la emergencia cinegética en la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) para evitar las cacerías

Ciervos en la zona afectada por el incendio de Niebla. - SALVEMOS DOÑANA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diversas plataformas y entidades ecologistas han registrado solicitudes para que se declare el área de emergencia cinegética en el ámbito de la zona afectada por el incendio de Niebla y su área de influencia para suspender todas las cacerías en los cotos, "donde se refugian y se alimentan los animales silvestres".

Según han indicado en una nota de prensa, la Federación Ecologistas en Acción de Andalucía, Paterna Animalista, Itucci Verde, Grupo Animalista de El Condado, Adeucna y el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), entre otras, han exigido esta declaración que conlleva "la suspensión cautelar de todas las autorizaciones de acciones de caza aprobadas de forma discrecional hasta la fecha, como algunas ya autorizadas en El Madroño (Sevilla) y Paterna del Campo (Huelva)".

Por ello, han registrado y seguirán registrando en los próximos días, solicitudes tanto al director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, como a la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático, María del Carmen Jiménez Parrado.

En este sentido, estas entidades alegan que los animales silvestres que han sobrevivido al incendio de Niebla se han ido desplazando a áreas y zonas colindantes que no se han quemado, "donde se han refugiado". En estas áreas están siendo alimentados tanto por personas animalistas y ecologistas "preocupadas por la situación de vulnerabilidad de estos animales como por los propios cazadores, para conservarlos y ayudarlos a salir adelante ante la escasez de alimento y refugio".

Pero, según han criticado estas organizaciones, "también están siendo cazados allí, donde acuden a comer, beber y refugiarse". "Además de los furtivos, hay algunos cazadores que pretenden obviar la prohibición de caza por los denominados 'días de fortuna' en situaciones de emergencia que establece el Plan Andaluz de Caza", han criticado.

"Tan es así, que en algunas sociedades de cazadores, los hay que están solicitando realizar monterías y otras formas de caza mayor y menor a las Delegaciones Territoriales de las provincias de Sevilla y Huelva, desde donde se están autorizando a discreción acciones de caza en lugares donde hay gran afluencia de estos animales por estar rodeados de monte quemado", han aseverado.

Además, en los dos últimos fines de semana, según han asegurado las organizaciones, se han realizado "cacerías de decenas de animales en zonas quemadas o de influencia de Marigenta, aldea de Zalamea la Real, y de Paterna del Campo en la provincia de Huelva, así como de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla".

Así, estas entidades han explicado que la legislación establece "la obligación de elaboración y aprobación de oficio de un Plan Integrado de Caza específico, que debe realizar la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía". "Así se hizo en otros grandes incendios como Doñana, Higuera de la Sierra o Zufre. Dicho plan tendría como objetivo proteger las especies cinegéticas y demás especies silvestres, además de definir las estrictas condiciones especiales que debieran concurrir en caso de que, en un futuro a medio y largo plazo, fuera solicitada alguna acción de caza", han detallado.

Estas entidades sostienen que "es insostenible e inaceptable esta descoordinación e incumplimiento de la normativa por parte de la Administración ambiental andaluza".