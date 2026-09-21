Extinguido el incendio forestal en el paraje Pedraza de Ayamonte (Huelva)

Imagen de efectivos del Infoca trabajando en el incendio forestal de Ayamonte (Huelva). - INFOCA

AYAMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a última hora de este domingo 20 de septiembre el incendio forestal declarado un día antes en el paraje Pedraza, en el término municipal de Ayamonte (Huelva), que llegó a obligar el despliegue de hasta 14 medios aéreos.

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido a las 23.15 horas tras el trabajo desplegado en la tarde del domingo en la zona por un grupo de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente, así como dos autobombas.

Se trata del cuarto incendio declarado en la comarca onubense del Andévalo en lo que llevamos de semana tras el declarado el pasado miércoles en Alosno y los incendios declarados el jueves 17 en Villanueva de Los Castillejos y Alosno. También ha quedado extinguido otro incendio declarado el pasado sábado en un paraje del municipio de El Rompido.