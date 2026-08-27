Fallece un hombre de 48 años tras caer un camión desde un puente en Cala (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

CALA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha perdido la vida tras caer el camión en el que circulaba por un puente en la localidad de Cala (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El 112 ha gestionado un aviso, poco antes de las 12,15 horas, en el que se informaba de un camión que se había precipitado desde un puente en el kilómetro 16 de la A-434, sentido Arroyomolinos. La sala coordinadora ha dado aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El servicio médico desplazado al lugar del suceso ha confirmado el fallecimiento de un varón de 48 años en este suceso, del que no han trascendido más datos.