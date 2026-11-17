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HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes 16 de noviembre en la autovía A-49 a su paso por la localidad onubense de Gibraleón, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas sobre las 17.50 horas alertaban de un accidente de tráfico ocurrido a la altura del kilómetro 94 de la A-49 sentido Sevilla con posibles personas heridas.

Acto seguido se dio aviso de inmediato a Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local, Mantenimiento de Carreteras y Bomberos de Diputación.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso, del que no han trascendido más datos.