Archivo - Inicio de las exhumaciones en el cementerio de La Soledad de Huelva capital para buscar restos de posibles bebés robados en agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Bebés Robados de Huelva presentará este jueves, 19 de noviembre, los detalles de la segunda fase de exhumaciones en el cementerio de La Soledad de la capital onubense, una actuación impulsada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía para proceder a la recuperación e identificación genética de restos vinculados a ocho enterramientos de neonatos.

Según ha informado el colectivo en una nota de prensa, el acto informativo tendrá lugar a las 11,00 horas en el espacio municipal La Gota de Leche y contará con la participación de varias de las familias afectadas, que ofrecerán sus testimonios sobre los casos ocurridos con sus hijos.

Esta nueva intervención, coordinada por el Comisionado para la Concordia de la Junta, dará continuidad a los trabajos iniciados en agosto de 2025, cuando se ejecutó la primera fase en el camposanto onubense.

Los restos recuperados entonces fueron trasladados al laboratorio de la Universidad de Granada (UGR) para su estudio antropológico y cotejo con el ADN aportado por los familiares, unos resultados que, según señala la asociación, se harán públicos en los próximos días tras "16 años esperando conocer la verdad".

Para esta segunda etapa, tras la realización de estudios técnicos, geográficos y geológicos sobre las alteraciones sufridas por el terreno a lo largo del tiempo, la administración andaluza ha contratado los servicios del arqueólogo Óscar Daniel García Quiroga, especialista en intervenciones en fosas comunes.

La actuación está dirigida a la exhumación e identificación genética de restos vinculados a ocho enterramientos de neonatos localizados en dicho cementerio.

Así, el equipo de arqueología y antropología forense actuará en varias fosas ubicadas en distintas praderas del cementerio de La Soledad con el objetivo de exhumar los restos óseos y extraer muestras genéticas que permitan determinar si corresponden efectivamente a los recién nacidos cuyo fallecimiento y sepultura fueron comunicados en su día a las familias.

Desde SOS Bebés Robados Huelva han subrayado que los casos objeto de esta investigación corresponden a progenitores a los que se les notificó la muerte de sus bebés tras el parto sin permitirles ver los cuerpos ni antes ni durante el entierro, ni comprobar su presencia en los ataúdes en los que supuestamente fueron inhumados. Durante la comparecencia de este jueves se precisará el cronograma previsto y el número exacto de familias implicadas en esta nueva fase.