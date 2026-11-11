Feafes Huelva inaugura el V Congreso Internacional de Salud Mental

Inauguración del V Congreso Internacional de Salud Mental y X Congreso Nacional de Salud Mental, organizado por Feafes Huelva Salud Mental. - FEAFES HUELVA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha acogido este miércoles la inauguración del V Congreso Internacional de Salud Mental y X Congreso Nacional de Salud Mental, organizado por Feafes Huelva Salud Mental. Un encuentro que cuenta con la colaboración de la Universidad de Huelva y el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, y que durante los días 11 y 12 de noviembre reúne a profesionales comprometidos con la promoción del bienestar psicológico y la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto, bajo el lema 'Salud Mental y Atención a la Diversidad', ha contado con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo; la diputada de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Huelva, Carmen Díaz; el delegado de Sanidad y Consumo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte; y el delegado territorial de Faisem en Huelva, Juan Jesús Cordero Mora.

La presencia de estas autoridades ha puesto de manifiesto la "importancia" de la colaboración entre las administraciones públicas, las instituciones académicas y las entidades sociales para "avanzar en la sensibilización, la prevención y la atención integral a la salud mental".

Asimismo, Feafes Huelva ha contado con el acompañamiento de numerosos representantes institucionales y profesionales invitados al acto inaugural, entre ellos Alfonso Castro Bobo, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Huelva; María de la O Rubio Saavedra, concejala de Deportes, Salud y Consumo; Manuel García de la Vega Sosa, director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez; Carmen de Asido Orellana Dávila, comandante psicóloga del Gabinete de Psicología de la Comandancia de Huelva; y Clara Eugenia Arias Alonso, subdirectora de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias.

El encuentro ha contado igualmente con la presencia de Lourdes Hernández González, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Huelva; Daniel Guerra Gallardo, representante de Fundación ONCE en Huelva; representantes de los Colegios Oficiales de Enfermería, Trabajo Social, Medicina y Psicología; y María Luisa García Palacios, representante de Fundación Caja Rural del Sur.

Desde Feafes Huelva Salud Mental han expresado un "especial agradecimiento" a todas las autoridades, instituciones, entidades colaboradoras y profesionales asistentes por su participación y respaldo a esta iniciativa, cuya celebración supone "una oportunidad para fortalecer las redes de colaboración y continuar situando la salud mental en el centro de las políticas sociales, sanitarias y educativas".

Durante estas dos jornadas, el congreso abordará diferentes perspectivas relacionadas con la salud mental, la vulnerabilidad social y la atención a la diversidad, prestando especial atención a cuestiones como el estigma, las desigualdades, la salud mental de las mujeres y los desafíos que afectan a la infancia y la adolescencia, entre otras temáticas de especial relevancia.

Con esta quinta edición internacional, Feafes Huelva reafirma su compromiso con "la divulgación del conocimiento, el intercambio de experiencias y la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que la salud mental sea una prioridad y ninguna persona quede atrás".