'Fedra, en los infiernos' clausura el 41 Festival Castillo de Niebla (Huelva) con todas las localidades agotadas

Cartel de la obra 'Fedra, en los infiernos'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

NIEBLA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, producido por la Diputación de Huelva, despide este sábado su 41 edición con 'Fedra, en los infiernos' y el cartel de todas las entradas agotadas.

Coproducida por del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida --donde se estrenó hace dos semanas--, La Raíz Producciones y Coribante Producciones, la obra es una reformulación contemporánea del clásico mito mitológico protagonizada por la actriz Lydia Bosch en su gran regreso a los escenarios teatrales tras 37 años, bajo la dirección de José María del Castillo, ha indicado la institución provincial en una nota.

Según la obra, Fedra, mujer hecha de fuego y de culpa y encendida por el peso de la Historia, pide una segunda oportunidad a Las Moiras para resarcir su nombre. Su alma atormentada en el Inframundo está ligada a su pasión incontrolada por su hijastro Hipólito. Tras llegar a un pacto con las Hermanas del Destino regresa para reescribir su historia y poder así encontrar la paz que nunca obtuvo en su primera vida.

La historia se centra en si será capaz Fedra de controlar la pulsión natural de sus emociones cuando vuelva a encontrarse con Hipólito o el destino volverá a caer como una losa sobre ella y su familia para arrastrarla de nuevo a los Infiernos. Esta adaptación indaga en las pasiones humanas, los deseos prohibidos, los juicios morales y la culpabilidad transformada en pecado a través de una tragedia de emociones, irónica a veces, contundente y reveladora. "Fedra amó como sólo los locos saben hacer: sin miedo a caer, sin culpa por doler y escuchando muy poco a los demás".

'Fedra, en los infiernos' tragedia contemporánea, es un espectáculo dirigido por José María del Castillo, protagonizada por Lydia Bosch, Julio Peña y Alejandro Albarracín y acompañados por un gran elenco de profesionales con amplia trayectoria, en la que una puesta en escena directa y contundente transportará al personal y fascinante universo de una Fedra muy especial.

La obra jugará con la recreación de las realidades de la propia Fedra en diferentes planos de su imaginario. Para ello, se usan con recursos como la ruptura de la cuarta pared, en la que la propia protagonista interpelará al público; se reformula el clásico coro griego dotándolo de la fuerza de la contemporaneidad del texto y su ruptura, que avisará y mantendrá alerta a Fedra en muchos momentos, con elementos actuales a nivel de dramaturgia y discurso escénico que promoverán un ritmo frenético y de acción en esta nueva versión del mito que acercará más, si cabe, al personaje de Fedra.

El elenco jugará en todo momento con una gran expresividad corporal acompañada de una cuidada plasticidad que ayudará a hacer tangible el mundo sensorial por el que pasa la protagonista.

Una música de "gran sensibilidad" compuesta por el maestro Alejandro Cruz Benavides, galardonado con varios premios MAX entre otros premios nacionales, creará la atmósfera perfecta para el devenir de esta tragedia que, además, contará con el coreógrafo Benjamín Leiva --Gala Premios Goya, Gala Latin Grammy, espectáculos en Merida-- para elevar todo el movimiento escénico y conjugarlos con una puesta escena contemporánea y multidiscilplinar que creará gran dinamismo y potenciará los recursos escénicos. El texto original nos revelará una Fedra atemporal, pero claramente alineada con el pensamiento del siglo XXI.

LA OBRA SEGÚN JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO

José María del Castillo ha señalado que "son muchas las versiones existentes de Fedra, pero en esta reformulación del mito clásico aborda desde una perspectiva contemporánea, y especialmente sensible y vulnerable, a este gran personaje al que otorgamos una segunda oportunidad para resarcirse".

"A través del universo más onírico que representarán Las Moiras, dueñas del destino, permitiremos que Fedra vuelva a la vida en una segunda oportunidad, conocedora de toda la experiencia de su primera vida y no se sabe si jugará en contra o a favor", apunta el autor.

Se trata de "una Fedra de fuego y ceniza, valiente pero dolida, enamorada pero resentida, intentará navegar en una realidad donde el juicio social y la culpabilidad impregnan su mundo". "Esta Fedra nos hablará cara a cara, de frente, sobre sus miedos más ocultos y su vulnerabilidad más sincera. Creará una nueva historia para entender principios que están por encima del libre albedrío de la humanidad", asegura Del Castillo.

"Fedra, mucho más que la esposa de Teseo o la enamorada de Hipólito, vuelve para tambalear los cimientos de una sociedad estructurada en la culpabilidad transformada en pecado. Fedra vuelve para gritar a todos los que no la entendían que no está loca, que siente más de lo que querría. Fedra vuelve para ocupar el lugar que le corresponde en la Historia. Culpable, siempre culpable, pero dueña y responsable de sus actos", concluye.