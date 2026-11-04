Fertiberia señala que la AN respalda el proyecto de los fosfoyesos de Huelva y subraya "normalidad" técnica en la obra

Balsa de fosfoyesos de Huelva. - MESA DE LA RÍA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fertiberia ha defendido este miércoles que el proceso de restauración de los apilamientos de fosfoyesos se está desarrollando conforme al "marco técnico, administrativo y judicial fijado para el Proyecto Restore 20/30", operando con "total transparencia" y bajo el "seguimiento" tanto de las distintas administraciones competentes como de la Audiencia Nacional.

La compañía ha respondido de este modo tras conocerse el escrito remitido por el Ministerio Fiscal a la Audiencia Nacional en el que interesa que, "dado el tiempo transcurrido", se resuelva el incidente de ejecución promovido en mayo de 2025 relativo al proyecto de clausura en Huelva, solicitando a su vez que se ordene a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental modificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al entender que las medidas preventivas y correctoras resultan "insuficientes e ineficaces".

Al respecto, Fertiberia ha precisado que el posicionamiento del Ministerio Público "no se trata de una nueva solicitud ni de un nuevo procedimiento", sino de una petición para que la Audiencia Nacional resuelva el citado incidente planteado en la primavera de 2025, un trámite sobre el que la mercantil ya formalizó en su momento las correspondientes alegaciones.

En esta línea, la empresa ha contextualizado este movimiento dentro del "cauce habitual" de seguimiento judicial que rige la ejecución de la sentencia y ha subrayado que las resoluciones adoptadas por el tribunal hasta la fecha "han venido respaldando la ejecución del Proyecto".

Por otro lado, en relación con las advertencias técnicas sobre la obra, Fertiberia ha explicado que la barrera perimetral diseñada se encuentra actualmente en fase de ejecución y que, "como corresponde a una actuación de esta complejidad técnica y envergadura, se halla sometida a comprobaciones y controles continuos sobre el terreno".

En este sentido, la empresa ha encuadrado el informe emitido por la Dirección General de la Costa y el Mar dentro de ese procedimiento ordinario de seguimiento. Fertiberia recalca que dicho documento administrativo plantea "una cuestión localizada en la ejecución de la barrera perimetral, sin cuestionar el Proyecto en su conjunto".

En detalle, la Dirección General identificó valores de permeabilidad superiores a los inicialmente previstos en determinadas zonas examinadas de la estructura y solicitó a la empresa información pormenorizada sobre las medidas a adoptar y el ritmo de los trabajos.

Ante esta circunstancia, Fertiberia ha confirmado que los trabajos correspondientes a esta unidad de obra concreta han quedado suspendidos de manera temporal mientras los equipos técnicos analizan las medidas complementarias necesarias "para asegurar el cumplimiento de las condiciones de estanqueidad previstas en el Proyecto".

"COMPROMISO" CON LA RESTAURACIÓN

Por último, la mercantil ha reafirmado su "firme compromiso con la ejecución rigurosa y ambientalmente responsable" de Restore 20/30, "cumpliendo con los estándares técnicos, de calidad y ambientales exigibles".

La entidad sostiene que la detección de desviaciones puntuales durante las obras, su examen técnico y la subsiguiente aplicación de medidas correctoras "forman parte de los propios mecanismos de control establecidos para garantizar el cumplimiento de las condiciones", al tiempo que ha garantizado que cualquier actuación adicional que resulte preceptiva "será comunicada con carácter previo y sometida al criterio" de las administraciones reguladoras antes de llevarse a cabo.