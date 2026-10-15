El Festival de Huelva completa su Sección Oficial con cintas reconocidas en Toronto, Locarno y Río de Janeiro

Cartel con las películas que compite en la Sección Oficial de la edición número 52 del Festival de Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha dado a conocer las últimas películas que completan la Sección Oficial de Largometrajes a Concurso de su quincuagésima segunda edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. 'Después de Elena', 'Las flores de Julia', 'A margem do rio' y 'La vida es' se suman a las ocho producciones previamente anunciadas para competir por el Colón de Oro.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el certamen contará en su Sección Oficial con las proyecciones fuera de concurso de 'El deshielo' y 'Chicas tristes' en una programación con películas seleccionadas en festivales como como Toronto, Locarno, Río de Janeiro, Göteborg y Mar del Plata. Unas producciones de Chile, Colombia, Italia, Argentina, Brasil, Alemania y México, que abordan los vínculos familiares, la identidad, la memoria o la intolerancia.

El reconocido actor chileno Alfredo Castro protagoniza 'Después de Elena', de Shawn Garry, una coproducción entre Chile, Colombia e Italia, Esta comedia negra, seleccionada en el Festival de Toronto, combina la ternura y la empatía bajo una mirada profundamente humana. La historia sigue a un viudo de setenta años que solo anhela un poco de tranquilidad tras el fallecimiento de su esposa, pero cuya vida cuidadosamente ordenada se desbarata cuando sus tres hijos adultos regresan a la casa familiar.

También competirá 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori, seleccionada en el WIP del Festival de Cine de Viña del Mar y en el MAFIZ del Festival de Málaga. Esta coproducción argentino-chilena se adentra en cuestiones de identidad, memoria y los límites del amor. Julia regresa a su pueblo natal, del que huyó cuando aún era Álvaro. Paulina García interpreta a su madre, que no la reconoce y se niega a someterse a una operación que podría salvarle la vida. Obligadas a convivir en una cercanía incómoda empieza a gestarse un vínculo frágil.

Desde Brasil y Alemania llega 'A margem do rio', dirigida por Matheus Farias y Enock Carvalho y galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Locarno. Su protagonista, Izaquiel, trabaja en tareas de limpieza y, por la noche, se aventura peligrosamente en busca de encuentros íntimos en el bosque de manglares. La presencia de unos extremistas de la congregación evangélica local, que comienzan a controlarlo todo, lo envuelve en una espiral de persecución y fanatismo.

Completa la selección a concurso 'La vida es' de la directora mexicana Lorena Villarreal. Seleccionada en los festivales de Göteborg, Mar del Plata o Chicago, es una historia marcada por la crisis de los cuarenta. Nora no deja de preguntarse qué ocurrirá a partir de esa edad, mientras su relación de pareja parece desmoronarse, tras un trío que no funcionó como esperaba. Una historia con un reparto internacional, que cuenta con Rubén Ochandiano, y también Paulina García, protagonista aquí de su segunda película de la Sección Oficial.

Fuera de concurso se presenta 'El deshielo', de Manuela Martelli, coproducción entre Chile, España, México y Estados Unidos, con una historia de suspense en plena transición chilena hacia la democracia. Una niña de nueve años, en sus vacaciones de 1992, entabla una estrecha amistad con una esquiadora adolescente alemana. Cuando esta desaparece sin dejar rastro, comienzan a aflorar secretos familiares y verdades largamente ocultas en la comunidad. Seleccionada en Cannes y San Sebastián, la película es candidata para representar a Chile en los Oscar 2027.

También se proyectará fuera de concurso de la Sección Oficial 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar, una coproducción entre México, España y Francia, que aborda la superación de un trauma en plena adolescencia. Dos amigas inseparables sufren un incidente inesperado que cambia sus vidas. Una desea asimilarlo en silencio, mientras que la otra busca una resolución más inmediata. La película ha recibido el Oso de Cristal a Mejor Película y el Gran Premio del Jurado de la Generation 14plus del Festival de Berlín, entre otros premios.

Estas películas a la Sección Oficial se suman a las ya anunciadas 'El mundo de Gugu', 'Los días libres', 'El bovino de los cuernos curvos', 'Quatro meninas', 'Pepita la pistolera', 'Funk', 'Matapanki' y 'Soy Mario'.