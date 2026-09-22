El Festival de Huelva da a conocer los primeros largometrajes confirmados para la Sección Oficial

Fotograma de la película 'Pepita la pistolera'. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha dado a conocer las cuatro primeras películas elegidas para competir por el Colón de Oro en su quincuagésima segunda edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. Las producciones seleccionadas, con origen en Argentina, Brasil, Chile y México, cuentan con el respaldo de su trayectoria por destacados certámenes internacionales como Berlín, Tribeca, Guadalajara y Toronto.

Según ha indicado el certamen en una nota de prensa, a través de esta selección se pone de manifiesto "la riqueza de perspectivas, géneros y temáticas de la cinematografía iberoamericana actual", abarcando propuestas tan variadas como un thriller argentino situado en los bajos fondos, el retrato luminoso de una emergente artista en las favelas brasileñas, la vivencia de un embarazo imprevisto por parte de un protagonista trans en México o un relato subversivo de superhéroes chilenos rodado en blanco y negro.

Entre los primeros títulos confirmados se encuentra 'Pepita la pistolera', décima película de la cineasta y guionista argentina Lucía Puenzo, con más de 25 años de trayectoria y reconocida por una carrera que incluye galardones en Cannes, o premios en los Emmys, Goya o Ariel. La directora presenta un trepidante thriller basado en hechos reales sobre una trabajadora sexual que, aún estando embarazada, desafía una estructura social y económica opresora en busca de su libertad y la de sus compañeras. La película recupera la leyenda de Pepita la pistolera, en una revuelta de sororidad contra la mafia, la corrupción y el poder.

Desde Brasil llega 'Funk'; del cineasta Aly Muritiba, que participa por segunda vez en la Sección Oficial tras su presencia en 2021, con 'Deserto particular'. Su nueva película se adentra en una favela de Río de Janeiro alejada de los clichés habituales, donde la alegría radical se convierte en un acto cotidiano de resistencia.

MC Sabrina, una joven artista queer que despierta el interés de un influyente productor musical, deberá enfrentarse a los intentos de blanquear su sonido y su identidad, para adaptarlos al consumo comercial. La película ha sido reconocida con una Mención Especial a Mejor Interpretación en el Festival de Tribeca.

La Sección Oficial también contará con 'Matapanki', ópera prima del cineasta chileno Diego 'Mapache' Fuentes. Una corrosiva fábula política de superhéroes subversivos que agitó al público y a la crítica en el Festival de Berlín. La película cuenta la historia de Ricardo y el descubrimiento de una extraña bebida que le proporciona superpoderes. Decidido a cambiar la sociedad, inicia una cruzada que pronto se descontrola y acabará desencadenando un conflicto internacional. El filme recibió la Mención Especial del Jurado Internacional de Generation 14+ en el Festival de Berlín.

Completa estos primeros títulos de la Sección Oficial 'Soy Mario', ópera prima mexicana de Sharon Kleinberg, quien antes de dar el salto a la dirección y la escritura cinematográfica desarrolló durante más de 20 años una trayectoria en la interpretación y la dramaturgia teatral.

Mario, un taxista de la Ciudad de México, ve alterada su vida por un embarazo inesperado y no deseado. La posibilidad de convertirse en padre le obliga a enfrentarse a su propia percepción y a la sociedad que le rodea, en una mirada íntima sobre el cuerpo, la masculinidad y la posibilidad de reinventarse. La cinta fue reconocida con el Maguey del Jurado y el premio Mezcal a Mejor Actor en el Festival Internacional de Guadalajara.

Con estas cuatro primeras incorporaciones a la Sección Oficial, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano desvela una programación que apuesta por "la pluralidad de voces y por películas capaces de abordar, desde distintas perspectivas y lenguajes cinematográficos, los conflictos sociales, las identidades y las experiencias humanas que atraviesan el cine iberoamericano actual". La programación se completará con nuevos títulos que se darán a conocer próximamente.