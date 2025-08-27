El Festival de Niebla (Huelva) se clausura el sábado con las entradas agotadas para 'Los hermanos', con Pepón Nieto

NIEBLA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La 40 edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla (Huelva) llega a su fin este sábado 30 de agosto, a las 22,30 horas. Y lo hace con la representación de la obra clásica 'Los hermanos', comedia escrita en el siglo II a. C. por Terencio, con dirección de Chiqui Caravante, adaptación de Josu Eguskiza, e interpretación de Pepón Nieto, quien regresa al Castillo de Los Guzmanes tras su paso en 2014 con 'El eunuco de Terencio'. Las entradas para la obra se encuentran agotadas.

'Los hermanos' se estrenó el pasado día 20 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico y cuenta también con la participación en el elenco actoral de Eva Isanta, Cristina Medina, Jasio Velasco, Falín Galán, Belén Ponce de León y Josu Eguskiza, ha informado la Diputación Provincial en una nota.

La obra explora la dicotomía entre dos modelos de educación: una severa, encarnada por Démesa, y otra más liberal, representada por Miccióna, interpretadas por Cristina Medina y Eva Isanta, respectivamente. La obra, que es una coproducción entre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, GNP Producciones y Clásicos contemporáneos, trata sobre qué tipo de educación es mejor, una severa y rígida, u otra más liberal y abierta.

Ambos modelos de educación están encarnados por los personajes de Démesa y Miccióna, dos viejas hermanas de temperamento muy diferente: mientras que la primera es una madre muy estricta y preocupada por sus dos hijos, Esquino y Ctesifonte, la segunda es un solterona jovial y permisiva, que ha adoptado a uno de sus sobrinos, concretamente a Esquino.

Esquino, el joven educado de manera liberal, se apodera de la cortesana Báquide, pero no lo hace para satisfacer sus propios instintos, como todos creen, sino para entregársela a su tímido hermano Ctesifonte, que no se atreve a obrar por miedo a su madre. En realidad, Esquino estaba enamorado de Pánfila, prototipo de muchacha pobre, pero virtuosa.

Al final, todo se descubre, y los dos jóvenes logran casarse con la muchacha a la que amaban: Ctesifonte, con la cortesana Báquide; Esquino, con la virtuosa Pánfila. Por su parte, la vieja Démesa renuncia a los viejos principios que habían guiado la educación de su hijo.

Como en otras funciones celebradas en el Castillo, el Festival tiene un servicio de ludoteca gratuito. Con el nombre de 'Espacio del bufón' se ha instalado un espacio atendido por monitores para que los más pequeños puedan jugar mientras sus padres ven las funciones.

El emblemático Festival Castillo de Niebla, que ha venido celebrando la que es su cuadragésima edición con una selección "cuidada" de obras, de "elevada calidad", pone fin a sus funciones este sábado. Mientras, de forma paralela, el ciclo 'Atrévete', que concluyó el pasado 21 de agosto, ha llevado las artes escénicas a la Plaza de Santa María del municipio y al propio castillo. La Diputación ha subrayado que "esta edición ha reforzado el compromiso con la excelencia artística, la proyección internacional y la cercanía al público".