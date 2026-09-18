La Fiscalía de Huelva pide más de 28 años de cárcel para 'El Baba' por el asesinato de El Torrejón de 2024

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Huelva ha solicitado un total de 28 años y seis meses para el acusado y presunto autor, conocido como 'El Baba', del tiroteo que acabó con la vida de una persona el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva, que se saldó también con otras dos personas heridas y que será enjuiciado a partir del próximo el próximo 16 de octubre en la Audiencia Provincial de Huelva con jurado popular.

Según recoge el escrito de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía lo considera el presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--.

Asimismo, también acusa al hermano del fallecido de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por los que pide para él 15 años y medio de cárcel, así como imputa a un familiar de 'El Baba' un presunto delito de encubrimiento y solicita para él dos años de prisión.

Según el relato del escrito fiscal, los hechos se desencadenaron sobre las 14,10 horas del citado 10 de septiembre de 2024, cuando el hermano del hombre que resultó fallecido --y también acusado-- conducía su vehículo por la calle Margarita del Torrejón.

Así, señala que, al pasar a la altura del portal de su cuñado --'El Baba'-- con quien mantenía una "conocida enemistad y enfrentamientos violentos" previos, "abrió fuego contra él desde el coche sin detenerse, con el propósito de causarle la muerte a él o a sus acompañantes", pero ninguno de los "al menos seis disparos" alcanzó a 'El Baba', pero "sí hirieron a uno de sus acompañantes en ambas piernas y brazos".

Por su parte, el acusado de asesinato al ver aproximarse el vehículo y con "el idéntico propósito de acabar con la vida de su cuñado", respondió "abriendo fuego con su arma contra el coche en marcha", de manera que "dos proyectiles atravesaron la luna trasera del coche". Uno rozó y quedó alojado en el reposacabezas, mientras que el otro le impactó en la zona posterior de la cabeza --área auricular derecha--.

A consecuencia del impacto, el hermano del fallecido perdió el control del coche y colisionó contra varios vehículos estacionados en la calle Margarita, cuyos propietarios han renunciado a indemnizaciones. Este hombre requirió intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y sufrió secuelas estéticas y de audición.

Prosigue el escrito de Fiscalía apuntado que, "apenas unos minutos después del tiroteo", el hombre que resultó fallecido, hermano del acusado por dos homicidios intentados y cuñado de 'El Baba', tuvo conocimiento de lo ocurrido y se desplazó en coche junto a su madre hasta el lugar. Mientras tanto, 'El Baba' se había "atrincherado" en su vivienda.

MUERTE DE LA VÍCTIMA Y HUIDA

Indica el Ministerio Fiscal que al llegar la víctima y disponerse a subir las escaleras para acceder al piso donde residía su hermana junto a 'El Baba', este último "salió a su encuentro armado con un revólver" y cuando su cuñado alcanzaba el último escalón "abrió fuego a quemarropa sin darle opción de respuesta, percutiendo tres disparos".

Así las cosas, "uno de ellos le impactó de lleno en el hemitórax izquierdo, causándole una dislaceración cardíaca y la muerte casi instantánea por shock hipovolémico". Otros dos disparos atravesaron e impactaron en la puerta de la vivienda vecina.

Tras la agresión, 'El Baba' se dio a la fuga. En el portal se halló posteriormente un cuchillo de campo con ADN de la víctima, así como numerosa munición en la vivienda del agresor y en el vehículo del hermano del fallecido.

Pasados los hechos, 'El Baba' se mantuvo en paradero desconocido desde el día de los hechos hasta el 12 de octubre de 2024, fecha en la que fue localizado y detenido en Gijón (Asturias). Se encontraba oculto en el domicilio de su primo --el acusado de encubrimiento-- quien le dio cobijo "a sabiendas de la orden de busca y captura incoada contra él", con "la intención de ayudarle a eludir la acción de la justicia".

Por todo ello, el Ministerio Público tipifica los hechos como un delito de asesinato consumado, por parte, presuntamente, de 'El Baba', tres delitos de homicidio en grado de tentativa --uno suyo y otros dos de su cuñado y hermano del fallecido--, dos delitos de tenencia ilícita de armas --uno cada uno-- y un delito de encubrimiento --a su primo--, aunque señala la inexistencia de antecedentes penales computables en ninguno de los procesados.

En el apartado de penas, la Fiscalía solicita para 'El Baba' 20 años de prisión por asesinato, siete años por tentativa de homicidio sobre su cuñado, y un año y seis meses por la tenencia ilícita de armas, añadiendo 15 años de libertad vigilada.

Para su cuñado y hermano de la víctima, solicita siete años de prisión por cada uno de los dos homicidios intentados --sobre 'El Baba' y el hombre que resultó herido-- y un año y seis meses por la tenencia de armas. Por su parte, para el encubridor reclama dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, la acusación pública requiere que 'El Baba' indemnice a la familia de la víctima con cuantías que superan en total los 900.000 euros distribuidos entre su esposa (243.184,20 euros), tres hijos (101.034 euros, 193.378 euros y 217.470 euros), su madre (80.949 euros) y sus cinco hermanos (24.734,42 euros a cuatro de ellos y 32.765 euros a un quinto). Igualmente, deberá indemnizar a su cuñado con 1.645 euros por las lesiones y 2.952 euros por las secuelas causadas.

POSIBLE RELACIÓN CON EL ÚLTIMO TIROTEO MORAL

Igualmente, se apunta a que este crimen podría tener relación con el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 39 años, embaraza de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana del acusado de los hechos de El Torrejón en 2024-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos, por el que cinco detenidos se encuentran ya en prisión provisional sin fianza.

Además, se produjeron dos heridos, uno de ellos hijo de la fallecida de 39 años, y un menor de 16 años que sufrió el roce de un proyectil en el exterior de la vivienda, pero consiguió llegar a su interior para resguardarse, y que tampoco guarda ningún vínculo familiar con los implicados.

El suceso se registró el domingo 16 de agosto sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública en la barriada del Rocío del municipio isleño para, posteriormente, darse a la fuga.

Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio "para distraer la atención" en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.

OTROS TIROTEOS RELACIONADOS

Como consecuencia de este crimen se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado. La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024, que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes. De otro lado, un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida.