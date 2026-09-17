Prisión provisional sin fianza para los dos presuntos autores materiales del tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

Uno de los detenidos el miércoles ingresa en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL

AYAMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte (Huelva) ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos hombres detenidos este miércoles como presuntos autores materiales del tiroteo de Isla Cristina el pasado 16 de agosto que se saldó con la muerte de tres personas, entre ellas una mujer embarazada, unos hechos en los que además resultaron heridas otras dos personas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía y de la acusación particular. En su comparecencia en sede judicial, los dos arrestados únicamente han contestado a las preguntas planteadas por sus abogados defensores.

De este modo, inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine en fase de instrucción, se les atribuyen tres presuntos delitos de asesinato, un delito de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tenencia ilícita de armas, un delito de lesiones, y un delito de homicidio en grado de tentativa --estos dos últimos delitos por las dos personas heridas--.

Ya el pasado jueves, la jueza ya ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de otros tres hombres detenidos por estos mismos hechos, por lo que se elevan a cinco los detenidos y acusados de los mismos cargos por estos hechos.

Esto dos últimos hombres fueron arrestados en la madrugada del miércoles en San Bartolomé de la Torre, después de que se encontraran huidos de la justicia en distintos barrios de Huelva capital desde la intervención policial del pasado día 8 de septiembre en la que se desarrolló una primera fase de la operación con la detención de tres presuntos miembros de la organización criminal.

La operación fue coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva con el apoyo del equipo territorial en Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, fue requerida la participación de la Unidad de Especial Intervención, el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados. Las investigaciones continúan con el análisis de las pruebas obtenidas y la documentación intervenida.

LOS HECHOS Y ANTECEDENTES

El suceso se registró el domingo 16 de agosto sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública en la barriada del Rocío del municipio isleño para, posteriormente, darse a la fuga.

Este crimen acabó con la vida de una mujer de 39 años, embaraza de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana del acusado de los hechos de El Torrejón en 2024-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos.

Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio "para distraer la atención" en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos. De momento no se han producido detenciones.

De este modo, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, las primeras líneas de investigación del tiroteo apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, aunque apuntaban que "no se descartan otras hipótesis" en un caso del que ya se ha levantado el secreto de sumario.

Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá a partir del 16 de octubre el juicio contra el hombre conocido como 'El Baba' detenido por aquellos hechos de 2024 y que estarían presuntamente relacionados con la muerte de esas tres personas en Isla Cristina.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. Tras ello, el presunto autor de los hechos fue detenido días después en el barrio de El Cerillero de Gijón, en el marco de un amplio operativo policial.

Así, el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato, tras lo que se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que ha continuado con la causa y llevado la investigación de los hechos.

MÁS TIROTEOS RELACIONADOS

Como consecuencia de este crimen se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado.

La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024, que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes, llegando incluso la familia del fallecido a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que pudieran facilitar la localización" de 'El Baba' mientras de encontraba fugado.

De otro lado, un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida y que estaba también relacionado con los hechos de El Torrejón.