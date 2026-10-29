La FOE expresa su "inmenso dolor" por el fallecimiento de Fátima Báñez una persona "comprometida con Huelva"

Archivo - La exministra de Trabajo con el Gobierno de Mariano Rajoy presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha expresado su "inmenso dolor" y su "profunda consternación" por el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez García en el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que contabiliza hasta el momento 69 fallecidos, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo ha manifestado en una nota, en la que desde la FOE lamentan la "pérdida irreparable de una onubense comprometida con Huelva, el empleo, el diálogo social y la empresa" y "en nombre de todos los empresarios y empresarias de la provincia, traslada su más sentido pésame, su cercanía y todo su afecto" a la familia de Fátima Báñez, "a sus amistades, a sus compañeros y a todas las personas que compartieron con ella responsabilidades profesionales, políticas e institucionales".

Natural de San Juan del Puerto, Fátima Báñez mantuvo siempre un vínculo "profundo" con su tierra. Huelva estuvo presente a lo largo de toda su trayectoria y "encontró en ella una defensora constante de las oportunidades, el talento y la capacidad de esta provincia para construir su futuro", ha subrayado la organización empresarial.

Para la FOE, su pérdida tiene una dimensión "especialmente dolorosa", ya que "Fátima fue una persona cercana al tejido empresarial onubense, conocedora de sus retos y convencida de que las empresas, el empleo y el diálogo constituyen pilares esenciales del bienestar y la cohesión social".

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, ha señalado que "hoy es un día de una tristeza inmensa para Huelva y para cuantos tuvimos la fortuna de conocer y tratar a Fátima. Perdemos a una gran onubense, a una mujer de enorme vocación pública y a una firme aliada de la empresa y del empleo como motores de progreso".

García-Palacios ha añadido que "los empresarios y empresarias de esta provincia compartimos el dolor de su familia y de sus seres queridos. Su cercanía, su capacidad de diálogo, su compromiso con Huelva y su permanente disposición a colaborar permanecerán en nuestra memoria".

"AL SERVICIO DEL EMPLEO Y EL DIÁLOGO"

Economista y jurista, Fátima Báñez desarrolló una "extensa" trayectoria de servicio público. Fue diputada en el Congreso por la provincia de Huelva desde el año 2000 y ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, responsabilidad desde la que participó en algunos de los principales debates económicos, laborales y sociales del país.

La FOE ha señalado que como presidenta de la Fundación CEOE "reforzó su compromiso con la dimensión social de la empresa, la empleabilidad, la formación y la colaboración entre el sector público y el privado". Desde esa responsabilidad "impulsó iniciativas destinadas a poner la capacidad y la solidaridad de las empresas al servicio de las personas y de la sociedad".

"Su trayectoria estuvo marcada por la defensa del diálogo social, la creación de empleo y la convicción de que la actividad empresarial es una herramienta fundamental para generar oportunidades, combatir la desigualdad y favorecer el desarrollo económico y social", ha remarcado.

De otro lado, la FOE ha manifestado que, en estos momentos "de conmoción", hace extensivo su pésame a las familias de todas las personas fallecidas en el accidente y traslada su "apoyo y solidaridad" a "quienes se han visto afectados por esta catástrofe".

Asimismo, desea una "pronta recuperación" a las personas heridas y reconoce "la entrega de los servicios de emergencia, sanitarios, cuerpos de seguridad y profesionales que trabajan en la atención a las víctimas".

"La Federación Onubense de Empresarios guardará siempre un recuerdo de gratitud y afecto hacia Fátima Báñez. Su vocación de servicio, su compromiso con Huelva y su defensa del empleo y de la empresa forman parte de un legado que permanecerá vivo entre los empresarios y empresarias de la provincia", ha concluido la organización empresarial.