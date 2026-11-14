El folclore provincial conquista el centro de Huelva en el III Encuentro de Danzas organizado por la Diputación

El III Encuentro de Danzas organizado por la Diputación conquista el centro de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huelva se ha llenado este sábado de tradición durante el III Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional de la Provincia, organizado por la Diputación de Huelva.

La cita ha contado, según ha informado la Diputación en una nota, con la participación de más de 420 personas, pertenecientes a 17 agrupaciones y en representación de 17 municipios onubenses, que han protagonizado esta "gran cita con el patrimonio cultural de la provincia", acercando a la capital la diversidad y singularidad de unas manifestaciones culturales "profundamente arraigadas en nuestros pueblos".

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto a miembros de la Corporación Provincial, ha recibido a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y agrupaciones participantes así como al público, que ha llenado durante toda la mañana el centro de la ciudad, desde El Punto hasta la Plaza de las Mojas.

En este contexto, Toscano ha destacado la importancia de este encuentro como "una oportunidad para dar visibilidad a las tradiciones de la provincia y acercar a la ciudadanía la riqueza cultural de sus municipios", al tiempo que ha subrayado el valor de esta iniciativa, que ha convertido a la capital onubense en "un gran escaparate de las señas de identidad de nuestros pueblos, contribuyendo a fortalecer los vínculos entre los municipios a través de su patrimonio cultural".

Asimismo, el presidente ha puesto en valor el trabajo de las agrupaciones y de todas las personas que han mantenido vivas estas danzas a lo largo de generaciones.

En este sentido, ha incidido en la importancia de conservar y transmitir este legado, especialmente entre los más jóvenes, y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la protección y difusión de unas tradiciones que forman parte de la historia, la cultura y la identidad de la provincia.

Concretamente la jornada ha comenzado en la Plaza del Punto, desde donde ha partido un desfile que ha recorrido la Gran Vía hasta llegar a la Plaza de las Monjas. A lo largo del recorrido, las agrupaciones han ofrecido diferentes exhibiciones de sus danzas tradicionales, con especial protagonismo de los espacios habilitados frente al Palacio Provincial y en la Plaza de las Monjas, donde se ha desarrollado la muestra final.

El encuentro ha contado con la participación de agrupaciones de Almonaster la Real, Alosno, Aroche, Cabezas Rubias, Calañas, San Telmo (Cortegana), Cumbres Mayores, El Almendro, El Cerro de Andévalo, Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Villablanca, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Zalamea la Real, que han mostrado la extraordinaria variedad y riqueza del folclore tradicional de la provincia.

CUMBRES MAYORES PROTAGONIZA LAS NOVEDADES DE LA III EDICIÓN

Entre las novedades de esta tercera edición ha destacado la presencia de dos agrupaciones de Cumbres Mayores, correspondientes a la Danza del Santísimo Sacramento y la Danza de la Virgen de la Esperanza.

Asimismo, la Danza de los Cirochos ha tenido un protagonismo especial con la participación conjunta de El Almendro y Villanueva de los Castillejos, dos municipios que comparten esta tradición.

De este modo, el III Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional ha vuelto a poner de manifiesto la riqueza y diversidad de un patrimonio cultural que se ha transmitido de generación en generación gracias al compromiso de las agrupaciones y de numerosos vecinos de la provincia.

Cada una de las danzas ha mostrado una parte de la historia, las celebraciones y las costumbres de sus respectivos municipios, acercando al público unas tradiciones que continúan profundamente vinculadas a la vida de los pueblos onubenses.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Huelva en 2024, ha alcanzado su tercera edición con el objetivo de seguir acercando a la capital las danzas tradicionales de la provincia, dar a conocer sus singularidades y contribuir a su conservación.

Tras la buena acogida de las anteriores convocatorias, el encuentro ha continuado consolidándose como un espacio de convivencia, reconocimiento y difusión del folclore provincial.