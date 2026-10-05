Freshuelva lleva a Fruit Attraction la "fortaleza comercial" de los frutos rojos de Huelva

Stand de Freshuelva en Fruit Attraction. - FRESHUELVA

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, volverá a estar presente en una nueva edición de Fruit Attraction, la decimoctava, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de octubre, con una amplia representación del sector de los frutos rojos de Huelva. La asociación acudirá a la gran cita internacional del sector hortofrutícola con el objetivo de mostrar "la fortaleza de sus empresas, intensificar los contactos comerciales y seguir abriendo oportunidades para los berries tanto en el mercado nacional como en el exterior".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Freshuelva volverá a ocupar su espacio habitual en el pabellón 9 de Ifema Madrid, concretamente el stand 9E06, que durante las tres jornadas se convertirá en escenario de encuentros institucionales, reuniones profesionales y contactos comerciales entre empresas que intervienen en las distintas fases de la producción y comercialización de los frutos rojos. La asociación concentrará desde este espacio buena parte de su agenda durante la feria.

Junto al stand principal, Freshuelva contará de nuevo con un espacio anexo en el 9F06, destinado a que empresas asociadas puedan desarrollar directamente su actividad comercial. En esta edición repetirán como coexpositores Global Berry, Frutas El Pinar y Fres Molinero.

La presencia de Freshuelva se extenderá mucho más allá de estos dos espacios. El pabellón 9 volverá a concentrar a buena parte de las empresas asociadas que participan en Fruit Attraction con stand propio, entre ellas Fresón de Palos, Moguer Cuna de Platero, Grufesa, Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana 1998, SAT Algaida, Surberry Growers, Masià Ciscar y Berryworld Group.

También estarán presentes Frutas Borja y Garrido y García SCA, integradas en el espacio de SAT Frescitrus, mientras que Bonafrú participará dentro del stand de Unica Fresh. A ellas se suma Fresas Nuevos Materiales (FNM), la empresa obtentora creada por distintas compañías del sector, que estará igualmente en el pabellón 9. La representación de las empresas asociadas se completará con Driscoll's, en el pabellón 10; Frutas Esther y Frutas Maripi-Uniland, en el pabellón 7; y El Pinar Medioambiente, en el pabellón 5.

El principal objetivo de Freshuelva con su presencia en Fruit Attraction será seguir aumentando la proyección de la fresa, el arándano, la frambuesa y la mora y favorecer nuevas oportunidades de comercialización. La feria permitirá reforzar las relaciones con clientes habituales, establecer contactos con nuevos compradores y aprovechar la elevada presencia de operadores internacionales para explorar mercados con potencial de crecimiento.

En este sentido, la edición de 2026 tendrá como países importadores invitados a China y Emiratos Árabes Unidos, dos mercados que estarán especialmente presentes en la agenda internacional de la feria. Para un sector con una marcada vocación exportadora como el de los frutos rojos de Huelva, Fruit Attraction representa una oportunidad para establecer nuevos contactos comerciales y avanzar en la diversificación de destinos.

Freshuelva aprovechará igualmente la cita para continuar promocionando los frutos rojos en el mercado nacional, poniendo en valor sus cualidades nutricionales, saludables y gastronómicas. Esta labor se complementará con la divulgación del conocimiento científico generado en torno a los berries y de los estudios impulsados para profundizar en los efectos de su consumo sobre la salud.

Además de la intensa actividad empresarial y comercial, Fruit Attraction volverá a ser un espacio para trasladar a las administraciones y organizaciones sectoriales los principales asuntos que afectan a las empresas productoras y comercializadoras. La disponibilidad de agua y mano de obra, la sanidad vegetal, la innovación varietal, los costes de producción y las condiciones de competencia en los mercados internacionales estarán entre las cuestiones presentes en la agenda de Freshuelva durante las tres jornadas.

Freshuelva, que forma parte del comité organizador de Fruit Attraction desde su primera edición, mantiene así su compromiso con una feria que ha crecido de forma paralela a la internacionalización y transformación del sector hortofrutícola. La decimoctava edición reunirá en Ifema Madrid a más de 2.400 empresas distribuidas en diez pabellones, convirtiendo de nuevo a Madrid en uno de los principales puntos de encuentro del negocio hortofrutícola internacional.