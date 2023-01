Freshuelva prevé finalizar la campaña con una producción en torno a 270.000 toneladas, similar a la de 2022

HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva), prevé que la campaña de este año 2023 finalizará con la producción y comercialización de en torno a unas 270.000 toneladas de fresas. Una cantidad similar a la alcanzada el pasado 2020, "siempre y cuando las condiciones climatológicas no varíen".

Así lo ha indicado a Europa Press su gerente, Rafael Domínguez, quien ha señalado que se calcula que la producción sea parecida, con la posibilidad de algún ligero cambio, debido a que la superficie plantada de fresa asciende a 6.295 hectáreas, lo que supone tan solo un incremento del 2% respecto a las 6.167 hectáreas plantadas de fresas en la campaña pasada.

De este modo, ha indicado que los meses de diciembre y enero son los de menor tonelaje recogido --aproximadamente un 10% del total-- de la campaña, mientras que la parte de mayor producción comienza a partir de marzo, al tiempo que ha apuntado que los mercados europeos en estas fechas "no recogen mucho, ya que no es aún la época fuerte de ventas". En este sentido, ha explicado que, por ejemplo Francia, que es el primer mercado que comienza a solicitar este producto, "aún no está demandando grandes cantidades".

Asimismo, Domínguez ha apuntado que lo que "más puede preocupar" con respecto a las ventas en esta campaña es que "se está notando que el poder adquisitivo en Europa también está bajando con respecto a la pasada campaña, como consecuencia de la subida del IPC" lo que "está afectando a los países receptores de los frutos rojos de Huelva como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y demás", lo que podrían "redundar en menos compras", unido a "la subida de los costes" que padece el sector.

"COMPETENCIA FEROZ DE MARRUECOS CON LA FRAMBUESA"

De otro lado, Domínguez ha lamentado que la campaña de otoño de la frambuesa ha sido "mala" debido a la "competencia desleal y feroz de Marruecos" que ha mandado al mercado "casi el doble" de tonelaje que Huelva, por lo que los números de los productores de la provincia onubense "no están saliendo para nada" porque el producto marroquí "es más barato" debido a "su coste más bajo de producción" que en Europa, así como que "no es tratado en su exportación como un país tercero, a pesar de que lo es", y "colapsa el mercado".

"Nos preocupa porque no se pone solución a esta cuestión. Entran a competir en un mercado con unas condiciones donde no es lo mismo la bajada de precios para una fruta con menor coste de producción y no estamos en igualdad de condiciones", ha lamentado Domínguez, que ha pedido que "se regule como se hizo en su momento" de forma que "a partir de un cierto tonelaje paguen un coste en Aduanas" porque ahora "no pagan ningún derecho en frambuesas" cuando "no es un país comunitario".

Por ello, van a volver a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "que analice la situación porque cada año es peor que el anterior", señalando que "ya el año pasado hubo problemas para colocar la frambuesa española en el mercado" y "ahora estamos teniendo el mismo problema porque hasta Marruecos está teniendo problemas para colocar su un tonelaje mayúsculo", lo que "bloquea el mercado".

El año pasado la producción de frambuesas fue de 50.000 toneladas en las tres posturas que se realizan durante el año --las tres fases diferentes de la campaña--, de forma que en la primera de 2023 --que es la de otoño-- ha sido de "casi un 30% de la campaña" y "no ha salido bien".