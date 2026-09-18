Fuegos Nunca Más y Huelva Renace convocan concentración este sábado para reclamar medidas por los incendios

Entorno desolado por el incendio de Niebla en El Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las iniciativas ciudadanas Plataforma Fuegos Nunca Más y Huelva Renace han convocado a la ciudadanía de toda la provincia el próximo sábado, 19 de septiembre, a las 11,00 horas, en la plaza 12 de Octubre de Huelva una concentración para reclamar "respuestas" ante "los graves incendios que este año han afectado a la provincia".

Según han indicado en una nota de prensa, ambas plataformas comparten la "preocupación" por "la situación vivida" este verano y consideran "necesario" mantener la atención sobre lo ocurrido y reclamar cambios que permitan "prevenir, proteger y recuperar nuestro territorio dañado y a los pueblos afectados".

Así, ambas plataformas han subrayado que la dimensión de los incendios refleja "la gravedad" de la situación, ya que "más de 55.100 hectáreas se han visto afectadas por el fuego en Huelva durante 2026, y 48 de los 80 municipios de la provincia --deis de cada diez-- han sufrido algún incendio o conato este año".

Especial mención requiere el incendio de Niebla, que ha afectado a 39.821 hectáreas en un perímetro de 210 kilómetros. Ha sido el incendio de mayor superficie afectada registrado en España dentro de la serie conocida, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica Y pocos municipios o ninguno "han visto quemarse su término municipal dos veces a excepción de Berrocal, que ha visto arder más de la mitad de su territorio en 2004 y de nuevo este año 2026 en una proporción bastante mayor".

La concentración se articula en torno a cinco grandes reivindicaciones: "Prevención, protección del monte y del territorio, medios adecuados, investigación y transparencia sobre lo sucedido, ayudas adecuadas y justas y recuperación ambiental responsable de las zonas afectadas".

Durante la concentración se dará lectura a un Manifiesto que recogerá estas y otras demandas de Huelva Renace y Fuegos Nunca Más. Con esta convocatoria, Huelva Renace y Fuegos Nunca Más quieren "convertir la preocupación en acción y mantener viva la memoria, con la exigencia de que lo ocurrido no vuelva a repetirse".