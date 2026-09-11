Fundación Caja Rural del Sur abordará la restauración de los frescos de Vázquez Díaz en La Rábida (Huelva)

De derecha a izquierda: el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez; el prior de la orden franciscana del Monasterio de la Rábida, Miguel Vallecillo Martí; y el director de la Fundación, Emilio Ponce. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Fundación Caja Rural del Sur, dentro de sus fines de responsabilidad social corporativa, abordará la restauración de los frescos de Vázquez Díaz del Monasterio de la Rábida. Así se lo han comunicado en la mañana de este viernes el presidente de la entidad, José Luis García-Palacios Álvarez, y el director de la misma, Emilio Ponce, al prior de la orden franciscana, Miguel Vallecillo Martí, en la reunión que han mantenido en el mismo monasterio.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, García-Palacios ha señalado que este acuerdo con el Monasterio "brinda la posibilidad de colaborar con el mantenimiento de las señas de identidad de Huelva, además de mostrar el cumplimiento de las responsabilidades de Caja Rural con la historia y la provincia".

La última restauración de forma integral de los frescos de Daniel Vázquez Díaz en el Monasterio de La Rábida --para devolver la luminosidad y estabilidad de las pinturas murales-- terminó en enero de 1992 en el marco de las actuaciones del quinto centenario del descubrimiento de América. Estas obras son de "gran importancia" porque representan "una obra cumbre" del arte mural español del siglo XX y una reinterpretación moderna de la gesta colombina cuatro siglos después.

De este modo, el pintor nervense plasmó en los muros de este recinto religioso 'El poema del Descubrimiento', un conjunto de frescos murales en los que narra los preparativos del viaje de Colón al continente americano. Los frescos, concluidos en 1930, se enmarcan en la exaltación americanista de las primeras décadas del siglo pasado.

Vázquez Díaz brindó un homenaje a las gentes y a la tierra de Huelva, con retratos de frailes, campesinos y marineros, así como verdaderos paisajes en los fondos de las escenas. La prensa de la época ya subrayó que "el artista canta a su tierra natal, a los hombres de su estirpe y de su raza" representados "desde la llegada de Colón en el que La Rábida le tiende sus brazos hasta el dinamismo y portentoso 'panneau' de La partida de las Naves, El Pórtico de las dos Edades, El pensamiento del Navegante, Las Conferencias, Los Heroicos Hijos de Palos y de Moguer, y Las Naves'.

Daniel Vázquez Díaz nació en Nerva en 1882 y ha sido una de las figuras clave de la cultura artística que se desarrolla en la España de mitad del siglo XX. Vázquez Díaz fue el maestro directo y referente para una buena parte de los artistas que protagonizaron las vanguardias y el movimiento renovador de los años veinte y constituyó el ejemplo paradigmático de quienes, entre 1920 y 1970 defendieron para el arte español una alianza compacta entre modernidad y tradición.

Entre finales de los años diez y principios de los veinte, Vázquez Díaz fue uno de los creadores plásticos alineados con el Ultraísmo, el más radical de entre los primeros movimientos de vanguardia en España. A principios de los años veinte junto a Gabriel García Maroto y Aurelio Arteta sienta las bases para la construcción alternativa de un "realismo social moderno".

El "neocubismo", desarrollado a partir de este triple intercambio de experiencias, fue difundido a partir de 1924 por Vázquez Díaz, quien firma en 1925 el manifiesto de la Sociedad de Artistas Ibéricos y desde entonces su pintura se erigió entonces en el verdadero centro de gravedad estético de este grupo de artistas. Gran retratista y paisajista, realizó retratos a los personajes más destacados del momento.