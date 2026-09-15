Fundación Solidaria Carrefour celebra su tradicional 'Día de la Buena Gente' al servicio de Aspace Huelva

Carrefour celebra en Huelva el 'Día de la Buena Gente'. - CARREFOUR

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carrefour y su Fundación Solidaria celebran este miércoles, 16 de septiembre, su tradicional 'Día de la Buena Gente'. Una iniciativa social, de ámbito nacional e impacto local, nacida con el objetivo de dar a conocer otras realidades sociales por la vía de la participación activa de los colaboradores/as de la compañía en diferentes proyectos sociales.

Proyectos, que en este caso giran en torno a la mejora y acondicionamiento de espacios que se han visto deteriorados por el uso, el paso del tiempo y la escasez de recursos a la que se enfrentan muchas de estas entidades sociales a la hora de abordar dichas mejoras. En la provincia de Huelva, la entidad beneficiaria será Aspace, según ha indicado la compañía en una nota.

Los colaboradores de Carrefour realizarán trabajos de pintura de tres habitaciones y zonas comunes, con la finalidad de mejorar los espacios que utilizan las personas atendidas por la entidad.

Además, junto a la jornada laboral de sus colaboradores, Carrefour España donará los materiales y el equipamiento necesarios para hacer efectiva dicha intervención.

A nivel nacional, la Compañía destinará la jornada laboral de 1.400 colaboradores de Carrefour España, que han solicitado participar en dicho programa de voluntariado corporativo, a labores de mejora y acondicionamiento de espacios de más de un centenar de entidades sociales.