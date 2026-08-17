Gavira pide "más seguridad y medios para los agentes" tras el tiroteo en Isla Cristina (Huelva)

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una atención con los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha reclamado "más medios para los agentes de las fuerzas de seguridad y penas mucho más duras para los delincuentes" tras el tiroteo que ha acabado con la vida de cuatro personas en Isla Cristina (Huelva).

"Lo ocurrido en Isla Cristina es estremecedor. Cuatro personas asesinadas, entre ellas un menor y un bebé, en un presunto ajuste de cuentas entre clanes. España necesita más seguridad, más medios para nuestros agentes y penas mucho más duras para los delincuentes", ha señalado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

"Sin seguridad no hay libertad", ha concluido Gavira en su publicación. El Ayuntamiento de Isla Cristina y la Subdelegación del Gobierno en Huelva han hecho este lunes un llamamiento a la "calma" tras el tiroteo.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, que estaría relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital.