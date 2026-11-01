La Guardia Civil despliega un operativo en el litoral onubense para luchar contra el apoyo logístico a las narcolanchas

Despliegue de la Guardia Civil para luchar contra el apoyo logístico a las narcolanchas en la costa de Huelva. A sábado, 31 de octubre. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva, dentro del marco de los servicios de lucha contra la estructura de apoyo al narcotráfico, ha desplegado un operativo en el litoral de la costa onubense para la neutralización de la infraestructura logística que abastece a las embarcaciones de alta velocidad dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la mañana del sábado, 31 de octubre, tuvo lugar esta nueva fase operativa en la que participó el Servicio Marítimo Provincial, Usecic y equipo Pegaso, en colaboración con las patrullas territoriales de los diferentes puestos de la zona, centrándose en la costa de Isla Cristina y Ayamonte, según ha precisado la Benemérita en una nota.

Como resultado directo del despliegue, los agentes han localizado e intervenido un total de seis embarcaciones que, tras las investigaciones pertinentes realizadas, estaban vinculadas al narcotráfico, específicamente empleadas para abastecer combustible a las narcolanchas.

De las embarcaciones intervenidas, cinco han sido puestas a disposición de la Administración Provincial de Aduanas por infracciones de contrabando y marina mercante, mientras que otra ha sido retirada por el depositario judicial por una infracción grave de marina mercante.

De este modo, la operación Ocean se consolida como "una estrategia más" de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, con el objetivo de "impedir a las organizaciones delictivas que mantengan operativas sus rutas en la costa de Huelva y sur de Portugal".