Guardia Civil de Huelva recibe una formación en primeros auxilios de Cruz Roja para reforzar habilidades de los agentes

Formación en primeros auxilios de Cruz Roja a agentes de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha participado en unas jornadas formativas de primeros auxilios impartidas por Cruz Roja, con el objetivo de "reforzar los conocimientos y las habilidades de los agentes para actuar ante situaciones de emergencia y prestar una primera asistencia a las personas que lo necesiten".

Según ha concretado la Benemérita en una nota, durante estas jornadas, los agentes han podido ampliar sus conocimientos sobre las técnicas básicas de primeros auxilios y los procedimientos de actuación ante posibles urgencias sanitarias, "herramientas fundamentales para responder de manera rápida y eficaz ante situaciones que puedan poner en riesgo la salud o la vida de las personas".

Al hilo, el Cuerpo ha señalado que esta formación permite mejorar su preparación para intervenir en incidentes que puedan producirse durante el desempeño de sus funciones, especialmente en aquellas situaciones en las que una actuación inmediata "resulta determinante hasta la llegada de los servicios sanitarios".

De este modo, la iniciativa "pone de manifiesto la importancia de la formación continua y de la colaboración entre instituciones, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y a reforzar el compromiso de servicio y protección a la ciudadanía".

En suma, la Guardia Civil ha agradecido a Cruz Roja su colaboración y disposición para compartir sus conocimientos y experiencia, "contribuyendo a la preparación de los agentes y a la mejora de la atención que se presta a la ciudadanía".