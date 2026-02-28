Archivo - Hermandad del Rocío de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Rocío de Huelva realiza este fin de semana su tradicional peregrinación extraordinaria anual, que espera reunir a miles de personas, ya que es "uno de los momentos" más esperados, junto a la propia romería. Además, este año, la onubense estará acompañada en los actos centrales por la Hermandad de Granada, ya que esta tuvo que cancelar su estancia en la aldea debido a los temporales.

De este modo, los rocieros de la Hermandad de Huelva tienen una cita muy especial cada último fin de semana de febrero, ya que es el momento de su peregrinación extraordinaria, una cita "muy esperada". Son muchos los onubenses que realizan la peregrinación o bien acompañan a la hermandad directamente en la aldea.

De hecho, aunque es complicado determinar el número de personas que participan en esta peregrinación, la hermandad prepara un gran dispositivo como si fuera una "segunda romería".

Así, este sábado se inicia la salida hacia la aldea y cuenta con parada en el paraje de Gato, donde tiene lugar la tradicional convivencia y se rezará el Ángelus a mediodía. En esa misma jornada se celebrará el Rosario de Hermandades, sobre las 20,00 horas, mientras que ya el domingo, 1 de marzo, a las 13,00 horas, tendrá lugar la misa en El Rocío, acto central y multitudinario de la peregrinación.

ACOMPAÑAMIENTO DE GRANADA

Por otro lado, Granada, ahijada de Huelva, peregrinará este año con la onubense debido a que fue una de las hermandades que se vieron afectadas por los temporales. La Hermandad de Granada debía celebrar la Peregrinación Anual Extraordinaria el fin de semana del 7 y 8 de febrero, pero debido a la difícil situación meteorológica por la que atravesó Andalucía se canceló. Por ello, la Junta de Gobierno de Huelva decidió por unanimidad solicitar autorización para que hiciera la peregrinación junto a ella.

De esta manera, tras participar con su estandarte en el Santo Rosario de hermandades que se celebrará el sábado, 28 de febrero, por las calles de la aldea, el Simpecado de Granada quedará custodiado y entronizado junto al de Huelva en su capilla de la aldea, de cara a la Santa Misa que se celebrará al día siguiente.

Asimismo, el domingo, 1 de marzo, ambos Simpecados partirán juntos, en un único cortejo de "verdadera hermandad, espíritu rociero y fraternidad cristiana", hasta el Santuario de El Rocío, donde celebrarán conjuntamente la Eucaristía ante el Pastorcito Divino.

"Huelva acogerá a su ahijada granadina con la hospitalidad, cariño y afecto que le caracteriza, deseando que nuestros hermanos granadinos disfruten de una Peregrinación que este año será más extraordinaria si cabe, lo que nos dejará momentos y vivencias que sin duda pasarán a la historia de ambas corporaciones", han señalado desde la Hermandad de Huelva.

RESTRICCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS

Este año la dirección del Espacio Natural de Doñana ha vuelto ha restringir, "por la experiencia de años anteriores", el tránsito por la Vereda de la Rocina --Camino de Moguer-- en el interior del la Zona de protección del Arroyo del mismo nombre, en el interior del Parque Nacional de Doñana, "aumenta considerablemente".

Por ello, "tras el buen resultado de las peregrinaciones de esta y otras hermandades", se hace "aconsejable" una restricción parcial de los tránsitos por la vía pecuaria y sus accesos secundarios.

Por ello, el 28 de febrero, se restringirá de manera temporal el tránsito de vehículos, ya sean de tracción mecánica o animal, por el Camino de Moguer --Vereda de la Rocina-- en el interior de la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina, en el Parque Nacional de Doñana.

Además, el tránsito de vehículos de tracción mecánica o animal solo se permitirá, ya sea desde Las Tinajas o desde la Cancela de Gato, con la debida acreditación; permitiéndose el acceso desde las Tinajas, para todo tipo de vehículos autorizados, hasta las 11,00 horas.

No obstante, se excluyen de dicha restricción los tránsitos, siempre que estén debidamente autorizados y/o identificados y no interfieran en la peregrinación mencionada, para vehículos autorizados durante ese día. Se incluyen los vehículos de tracción animal debidamente identificados por las hermandades autorizadas al tránsito, con sus condicionados particulares.

ESPECIAL DISPOSITIVO

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha publicado un bando municipal con medidas específicas de organización en El Rocío, ante un fin de semana de "especial afluencia" en el que coinciden el Día de Andalucía y la doble jornada de peregrinaciones, lo que hacen prever una mayor presencia de visitantes, ya que, además de Huelva, irán hasta El Rocío las hermandades de El Viso del Alcor, Punta Umbría, Lucena del Puerto, Lebrija, Carrión de los Céspedes, Coria del Río, Umbrete y Bollullos Par del Condado.

Las medidas estarán vigentes desde las 15,00 horas de este viernes hasta las 15,00 horas del domingo, 1 de marzo. Así, en materia de tráfico, el bando establece restricciones tanto a la circulación como al estacionamiento.

Deberán permanecer completamente despejadas las vías consideradas de evacuación, que son: calle Muñoz y Pabón; calle y callejón de Bellavista (Centro de Salud); la unión de Bellavista con la carretera A-483, paralela al Paseo Marismeño; el centro de la calle Almonte; el primer tramo de la calle Sanlúcar y la calle Villamanrique.

Además, el domingo 1 de marzo se prohibirá la circulación por la calle Muñoz y Pabón en sentido desde las oficinas municipales hacia la plaza de Doñana, entre las 10,00 y las 20,00 horas, pudiendo modificarse este horario si así lo requieren las circunstancias.

Durante la celebración de las misas de hermandades y rezo del Rosario, organizado por la Hermandad Matriz, quedará prohibida la circulación y el estacionamiento en los alrededores del Santuario, así como en las calles Moguer, La Romería, El Real, Plaza del Acebuchal y en la zona habitual de corte junto al Paseo Marismeño. Estas restricciones podrán adaptarse en función de las necesidades de seguridad, según determine la Policía Local.

En cuanto al estacionamiento, solo se permitirá aparcar en paralelo o perpendicular a viviendas y parques y no estará permitido hacerlo en medio de la calle ni en doble fila. Quedará prohibido estacionar en el tramo comprendido entre las calles Camino de los Llanos y Camino del Puente Rey, así como en las calles Lince, Vetalengua y Águila Imperial. El depósito municipal de grúa se ubicará junto a la Jefatura de Policía Local, donde también se encuentra el apeadero de autobuses.

El bando recoge también medidas orientadas a la preservación de la cultura, la tradición y el entorno, recordando que durante estas jornadas "solo se permiten cantes y bailes de carácter tradicional". Además, no se permite la instalación de puestos o actividades comerciales sin la correspondiente licencia municipal, ni la realización de candelas, barbacoas o cualquier uso de fuego en espacios públicos y zonas aledañas.

Se recuerda igualmente la vigencia de la normativa sobre contaminación acústica, la "correcta gestión del estiércol" mediante su depósito en sacas, así como la prohibición de dar picadero a las caballerías en la vía pública, salvo en los espacios habilitados, o mantener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro.