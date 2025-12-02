Los hermanos Tobal, pregoneros del Carnaval Colombino 2026 de Huelva

Los hermanos Tobal, pregoneros del Carnaval Colombino 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos ha acogido en la tarde de este martes el acto de designación del pregonero del Carnaval Colombino 2026, el cual ha recaído en los hermanos Tobal, nietos del mítico carnavalero Mingorance, autor de himno oficioso del Carnaval Colombino.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, durante el acto que ha tenido lugar en la tarde de este martes y el que también se ha desvelado que la cita con el pregón será el próximo 13 de febrero, en la Plaza de Las Monjas, "después del tradicional pasacalles por la ciudad para recibiros con el ambiente y la expectación que os merecéis".

Tras felicitar a los pregoneros, la alcaldesa ha asegurado que con su elección "se apuesta por familias carnavaleras onubenses, carnavaleros de cuna que han encontrado en el carnaval no solo una pasión, sino también una forma de vida que los conecta con sus raíces y los impulsa hacia el futuro".

Al respecto, Miranda ha animado a los pregoneros, "que asumís una tarea y una responsabilidad, que me consta que os hace mucha ilusión, porque más allá de los años, sois veteranos del Carnaval Colombino, por lo que sé que en esta misión que os encomendamos vais a poner todo vuestro cariño y pasión, como habéis hecho siempre que se ha tratado de Huelva y del Carnaval".

Tras el nombramiento, los hermanos Tobal han expresado su alegría por el nombramiento como mejor saben hacerlo, cantando unas coplas de Carnaval.

Lolo y Adrián Tobal, de 48 y 39 años, son carnavaleros desde la infancia y nietos del mítico Claudio Mingorance. Lolo debutó en 2019 con la comparsa 'La Murga del Maestro', dedicada a su abuelo, logrando el 4º puesto. Desde entonces, ha participado en varias agrupaciones destacadas: 'El Hombre de Sangre Fría' (2020, 6º semifinalista), 'Los Yoyas' (2022, 3º premio), 'La Banda de los Garrapatas' (2023, 6º semifinalista), 'Los Lope de Pega' (2024, 1º premio) y 'Los Rateros' (2025, 2º premio).

Por su parte, Adrián comenzó en 2013 con la comparsa La Trova, alcanzando la semifinal, y continuó con agrupaciones como 'Azules y Rojos' (2014), 'El Quitasueño' (2015), 'Insomnio' (2016) y 'Los Ilegales' (2017). Posteriormente fue finalista con 'La Sastrería' (2018), cuarto finalista con 'La Murga del Maestro' (2019), y repitió éxitos junto a Lolo en 'El Hombre de Sangre Fría', 'Los Derrotaos', 'La Banda de los Garrapatas', 'Los Lope de Pega' y 'Los Rateros', sumando varios premios y finales consecutivas.

FECHAS DEL CARNAVAL 2025

El Carnaval Colombino dará comienzo el próximo 27 de enero con las fases preliminares del concurso, del que las semifinales se disputarán del 2 al 5 de febrero y cuya gran final será el 7 de febrero.

En lo referente al Carnaval de Calle, el 13 de febrero será el pasacalles y a continuación, en la Plaza de las Monjas, el pregón. El 14 de febrero tendrá lugar la muestra infantil y la cabalgata; el 15 de febrero el Carnaval en los Barrios y el 18 de febrero, el entierro del choco.