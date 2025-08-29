Un hombre resulta herido en el incendio de una vivienda en Aracena (Huelva)

ARACENA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido en el incendio de una casa ocurrido en la mañana de este viernes en Aracena (Huelva), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 recibió sobre las 07,35 horas un aviso que informaba de un incendio en una vivienda de la calle Mesones con un varón posiblemente herido en el exterior del inmueble. De inmediato, la sala coordinadora activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil, ha indicado en una nota.

Al respecto, informa de que los sanitarios han confirmado el traslado del varón, del que no han trascendido más datos, a un centro sanitario. Por su parte, los bomberos han explicado que el humo ha afectado a todo el inmueble y las llamas han causado daños a un sofá.