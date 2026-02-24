Un hombre resulta herido leve tras el incendio de un barco en Isla Cristina (Huelva)

Archivo - Imagen aérea de la zona del puerto de Isla Cristina. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una hombre de 44 años ha resultado herido leve en una mano este martes tras el incendio de un barco varado en tierra en Isla Cristina (Huelva), según ha confirmado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha explicado el 112, sobre las 09,40 horas de este martes se ha recibido el aviso de un incendio en un barco varado en tierra que se localiza en la ronda norte de Isla Cristina. Por lo que se ha dado aviso al Consorcio de Bomberos, a Policía Local y a los servicios sanitarios.

Producto de este incendio, un hombre de 44 años ha resultado herido leve en una mano, por circunstancias que se desconocen, y fue trasladado al centro de salud de la localidad.