Los hoteles de Huelva prevén cerrar julio con una ocupación del 85,80% y agosto con el 88,72%

HUELVA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles (APH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, prevé cerrar el mes de julio con una ocupación media en la provincia del 85,80%, 1,4 puntos más que las previsiones iniciales, mientras que las previsiones de agosto se espera que alcance el 88,72%.

Así lo ha indicado en una nota de prensa tras realizar encuestas directas a sus establecimientos asociados (28.847 plazas representadas), en la que se "confirma" la tendencia marcada a principios de temporada respecto al mantenimiento de los datos de ocupación en comparación con el pasado año 2022.

Aún así, los meses de julio y agosto apuntan a "un leve crecimiento" respecto de las previsiones iniciales, y el resultado es "muy similar" a los obtenidos el pasado año con "una leve tendencia" al alza que se deberá confirmar mediante las reservas de última hora.

De cara a este casi finalizado mes de julio, la entidad ha señalado que se prevé cerrar con una ocupación 1,4 puntos superior a las previsiones que el sector mantenía el pasado mes de junio, "tras realizar varios ajustes a la baja de los precios medios para intentar de esa manear incentivar una demanda que en determinados momentos del mes ha sido muy volátil".

Por otra parte, para el mes agosto las previsiones de los hoteles onubenses se sitúan en un 88,72%, lo que supone un incremento de 0,96 puntos respecto de las previsiones iniciales de comienzo de temporada y 7,02 puntos respecto de los datos de cierre de ese mes del pasado año 2022, si bien el sector ha recalcado que estos datos deben ser ratificados a finales del mes de agosto.

No obstante, la entidad ha apuntado que si se mantiene la tendencia actual respecto de los valores positivos de los Pick Up (comportamiento de la demanda Reservas Vs Cancelaciones), "sería un dato que aunque por confirmar se podría aproximar a la realidad".

De cara al mes de septiembre, las previsiones apuntan a un grado de ocupación medio del 79,22% lo que supone un incremento de 1,62 puntos respecto de los datos de cierre de este mes del pasado año 2022.

Analizados los datos, el sector ha concluido que "se vuelve a poner de manifiesto la dependencia a las reservas de última hora, cuestión que incide directamente en la evolución de los precios a la baja como instrumento para incentivar la demanda".

Por otra parte, un 52% de los establecimientos encuestados afirman una tendencia al mantenimiento o baja de los precios respecto al año pasado.

Por zonas turísticas los datos obtenidos directamente del sector vinculados a la capacidad alojativa de cada una de ellas reflejan una ocupación en la Costa Oriental del 81,49% (julio), del 87,22% (agosto) y 81,9% (septiembre); en la capital del 75,61% (julio), 80,10% (en agosto) y 72,26% (septiembre); en Punta Umbría y Cartaya del 86,64% (julio), 89,54% (agosto) y 76,09% (septiembre); en Islantilla, Lepe e Isla Cristina del 89,42% en julio, del 90,71% en agosto y 83,97% en septiembre; mientras en Ayamonte los datos son del 83,16% en julio y del 87,32% en agosto y 78,4% en septiembre; por último en el interior del 77,41%, 79,29% y 65,24%.