Huelva acoge esta semana el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera. - COAH

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva se convertirá esta semana en punto de encuentro de la arquitectura española con la celebración del Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que reunirá en la capital onubense a representantes de los casi 50.000 arquitectos y arquitectas colegiados del país.

Según han indicado en una nota de prensa, el encuentro, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), en colaboración con el CSCAE, se desarrollará entre los días 8 y 10 de septiembre y culminará el jueves con la celebración del Pleno en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva.

La cita contará con la presencia de la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, y de los 19 consejeros y consejeras que integran el Pleno, con representación de todos los Colegios y Consejos de Arquitectos de España.

Aunque la sede del CSCAE se encuentra en Madrid, el Pleno se traslada en determinadas ocasiones a otros territorios a petición de sus consejeros y consejeras, como muestra de apoyo a la labor desarrollada por los colegios y coincidiendo con acontecimientos destacados para la profesión y el sector.

En esta ocasión, Huelva ejercerá así de anfitriona de este encuentro de ámbito nacional, que coincide además con la celebración del XXV aniversario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA). Durante el Pleno se abordarán cuestiones de interés para la profesión y para la defensa de la Arquitectura como instrumento esencial para mejorar la vida de las personas.

"Para nosotros es un orgullo que Huelva acoja una sesión del Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Es una oportunidad para mostrar a los representantes de los Colegios de toda España algunos enclaves únicos de nuestra provincia y nuestra ciudad, y también la hospitalidad y cercanía de Huelva", ha destacado el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, declara Francisco Rodríguez Pantoja.

Además, ha señalado que, además, se celebra el XXV aniversario de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía y del Consejo Andaluz (CACOA), "conmemorando 25 años de trabajo en defensa de la profesión y al servicio de la ciudadanía a través de la Arquitectura y el Urbanismo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, preservar el patrimonio histórico y cultural y colaborar ante situaciones de emergencia".

Por otro lado, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera Ferran, ha mostrado su agradecimiento al Colegio de Arquitectos de Huelva por el esfuerzo para organizar este encuentro y ha destacado que se conmemora "una trayectoria de veinticinco años en la que los presidentes, secretarios y consejeros del CACOA han trabajado intensamente para defender a los arquitectos y arquitectas andaluces y acercar la arquitectura y el urbanismo a la población, difundiendo su papel esencial en la mejora de la calidad de vida de la población y su capacidad para dar respuesta a los desafíos de cada momento".

Más allá de la celebración del Pleno, el COAH ha diseñado un programa que permitirá que los representantes de la arquitectura española desplazados hasta Huelva puedan conocer algunos de los lugares que "mejor expresan la riqueza natural, patrimonial, histórica y arquitectónica de la provincia".

Así, la programación comenzará el martes, 8 de septiembre, con una visita al Parque Nacional de Doñana. La jornada continuará en El Rocío, acercando a los participantes a otro de los enclaves "más reconocibles de la identidad onubense". El miércoles 9, el recorrido se trasladará a la Cuenca Minera con una visita a las Minas de Riotinto y está prevista también una parada para conocer el Edificio Scania, en San Juan del Puerto, Premio de Arquitectura 2020 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH).

La jornada concluirá en otro de los escenarios "fundamentales" para comprender la historia de Huelva: La Rábida, donde los participantes visitarán el Muelle de las Carabelas y compartirán posteriormente una cena en este enclave.

El programa culminará el jueves, 10 de septiembre, en Huelva capital. El Ayuntamiento de Huelva acogerá en su Salón de Plenos la celebración del Pleno de Consejeros/as del CSCAE y, durante la mañana, también está prevista una visita al Barrio Obrero, uno de los conjuntos arquitectónicos "más singulares de la ciudad", así como a otros enclaves emblemáticos de la capital.

De esta forma, la celebración del encuentro permitirá que profesionales procedentes de distintos puntos de España no solo desarrollen en Huelva su agenda institucional, sino que tengan la oportunidad de descubrir la provincia a través de su arquitectura, su patrimonio industrial, su historia, sus espacios naturales y algunos de sus paisajes más representativos.

La celebración de este programa en Huelva cuenta con el apoyo de la la Diputación Provincial de Huelva, que hace posible el programa de visitas previsto y la celebración de la cena en el Muelle de las Carabelas, así como del Ayuntamiento de Huelva, que colaborará mediante la cesión del Salón de Plenos. También participa el Puerto de Huelva, que en la tarde de este lunes será escenario de la Gala del XXV Aniversario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA).