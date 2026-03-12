Huelva acogerá del 16 al 23 de marzo las IV Jornadas Literarias 'Por un Tiempo de Paz'

Archivo - Presentación en el Ayuntamiento de Huelva las IV Jornadas Literarias 'Por un Tiempo de Paz'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado este jueves , junto al presidente de la asociación 'Poetas de Huelva por la Paz', Ramón Llanes, las IV Jornadas Literarias 'Por un Tiempo de Paz', que se celebrarán del 16 al 23 de marzo en distintos espacios de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en la presentación también han participado miembros de la asociación cultural como Paqui Aquino, Carmen Pereira y Javier Sánchez Durán, quienes han detallado el espíritu y la programación de una iniciativa que busca promover la paz a través de la palabra, la cultura y el encuentro entre creadores y ciudadanía.

Durante su intervención, Nacho Molina ha destacado que estas jornadas se han consolidado como "una cita muy especial dentro de la agenda cultural de la ciudad", al tiempo que ha agradecido el trabajo de la asociación Poetas de Huelva por la Paz y, especialmente, el impulso de su presidente, Ramón Llanes, así como el compromiso de todas las personas implicadas en su organización.

El concejal ha subrayado que, en un contexto internacional marcado por conflictos e incertidumbres, iniciativas como esta "adquieren un valor especial, al reivindicar la cultura como espacio de reflexión y diálogo". En este sentido, ha señalado que "la literatura, la poesía y el arte tienen la capacidad de invitar a la reflexión, de tender puentes entre las personas y de recordar la importancia del diálogo, la empatía y la convivencia".

Las jornadas nacen con ese objetivo de "utilizar la palabra como herramienta de encuentro y esperanza, poniendo además en valor el talento literario tanto de la provincia como de otros lugares". "Durante una semana, Huelva se convertirá en un espacio de encuentro para poetas, escritores, músicos, lectores y amantes de la cultura", ha explicado Molina, quien ha destacado "la riqueza y diversidad" de la programación.

La inauguración tendrá lugar el lunes, 16 de marzo, en el Salón Rojo de la Casa Colón y, a lo largo de los días siguientes, se sucederán recitales poéticos, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con lectores y actuaciones musicales que completan una propuesta cultural variada y abierta a toda la ciudadanía.

Entre las actividades más destacadas, el concejal ha puesto en valor el encuentro literario con escolares, que permitirá acercar la poesía a los más jóvenes, así como la representación teatral inspirada en Antonio Machado, "recordando la vigencia de uno de los grandes referentes de la literatura española". Asimismo, las jornadas incluirán homenajes y reconocimientos a creadores vinculados a la provincia, como el dedicado a la poeta onubense Charo Torrejón.

Además del componente cultural, Molina ha resaltado el carácter solidario de estas jornadas, ya que durante su celebración se recogerán alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Huelva. Asimismo, se promoverá el intercambio y regalo de libros entre los asistentes, fomentando la lectura y el espíritu de compartir entre los participantes.

Finalmente, el concejal ha invitado a todos los onubenses a participar en las actividades programadas y a disfrutar de una propuesta cultural que convierte a la palabra y la poesía en "herramientas para imaginar un mundo mejor".

Por su parte, el presidente de la asociación Poetas de Huelva por la Paz, Ramón Llanes, ha señalado que la misión de estas jornadas y de la asociación es "aportar a la sociedad onubense y al mundo un tiempo de paz a través de la palabra y la cultura". Paqui Aquino ha destacado la cantidad y diversidad de actividades que integran la programación, en la que, además de la literatura y la poesía, también tienen cabida otras disciplinas artísticas como la música o la pintura.

En la misma línea, Javier Sánchez Durán ha subrayado la "importancia" de "unir las distintas manifestaciones culturales en una voz única por la paz". Finalmente, Carmen Pereira ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana, animando a los onubenses a asistir a las jornadas y a "llenar el Salón Rojo de la Casa Colón" durante las distintas actividades programadas.

Las IV Jornadas Literarias 'Por un Tiempo de Paz' se desarrollarán principalmente en el Salón Rojo de la Casa Colón, aunque también incluirán una actividad en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Durante una semana, la ciudad acogerá encuentros literarios, presentaciones editoriales, conferencias, recitales y actuaciones musicales, consolidando esta iniciativa como un espacio de convivencia cultural en torno a la literatura y la paz.