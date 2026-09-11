Huelva acogerá este mes de septiembre un gran Torneo 3x3 de Baloncesto con diez categorías y hasta seis pistas

Presentación del Torneo 3x3 de Baloncesto en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva acogerá el próximo sábado 19 de septiembre el Torneo 3x3 de Baloncesto, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de la capital y la Federación Andaluza de Baloncesto que convertirá las carpas de la Avenida de Andalucía en el escenario de "una gran fiesta deportiva" abierta a jugadores y aficionados de todas las edades.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la jornada comenzará a las 10,00 horas y contará con diez categorías masculinas y femeninas, con equipos de entre tres y cuatro componentes y diferentes formatos de competición en función del número de inscritos. El recinto dispondrá de hasta seis pistas y una zona específica destinada a concursos, pruebas de habilidad, tiro, velocidad y otras actividades relacionadas con el baloncesto.

Durante la presentación, la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha destacado que se trata de "una jornada deportiva pensada para disfrutar, para competir y, sobre todo, para compartir", y ha animado a los aficionados y a todas aquellas personas que quieran acercarse al deporte a participar en la cita.

En este sentido, Rubio ha señalado que desde el Ayuntamiento quieren que este torneo "sea una oportunidad para formar un equipo con amigos, venir en familia, animar a los jugadores y disfrutar de una jornada diferente en nuestra ciudad", subrayando además la apuesta del Consistorio por el deporte "como una forma de vida saludable, pero también como una magnífica alternativa de ocio y convivencia".

La concejal ha aprovechado asimismo para felicitar a la Federación Andaluza de Baloncesto "por la labor que desarrolla durante todo el año para promocionar y fomentar este deporte", así como para agradecer "su implicación en la organización de este torneo".

Por su parte, el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva y vicepresidente de la FAB, José Luis Pena, ha destacado que Huelva "merecía un evento de estas características, especialmente teniendo en cuenta que la provincia es uno de los núcleos con mayor número de inscritos en la Federación y las carpas de la Avenida de Andalucía constituyen el sitio perfecto para desarrollar esta actividad".

Al respecto, ha explicado que el objetivo es que la jornada sea accesible para todos. "Por tanto, si sabes jugar al baloncesto, inscríbete. Si te gusta el baloncesto, inscríbete. Si no has jugado nunca, inscríbete", ha dicho. Además, quienes no dispongan de equipo también podrán participar en las diferentes pruebas y concursos individuales, así que ha concluido animando "a todos los aficionados a inscribirse, ya que este torneo no es una competición, es una fiesta del baloncesto".

Por último, el responsable de la FAB en Huelva ha incidido también en el carácter de promoción deportiva de la iniciativa, especialmente en este inicio de temporada, "puede ser una oportunidad para que quienes no practican habitualmente baloncesto puedan acercarse a este deporte y conocer las distintas entidades y clubes donde continuar su práctica".

La programación contempla, junto al torneo 3x3, concursos de tiro, pruebas de habilidad, velocidad, juegos uno contra uno y dos contra dos, entre otras actividades, con categorías masculinas, femeninas y mixtas. Los equipos podrán estar formados por un máximo de cuatro jugadores, permitiendo las rotaciones durante los partidos.

Las inscripciones permanecerán abiertas desde este viernes y hasta el viernes 18 de septiembre a través de la página web de la Federación Andaluza de Baloncesto 'www.andaluzbaloncesto.org'.