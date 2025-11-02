Huelva se adhiere a la red andaluza de ciudades cardioprotegidas e instala un equipo en la plaza Alcalde Coto Mora

La concejala de Deportes, Salud y Consumo de Huelva, María de la O Rubio, en la presentación del tótem de cardioprotección instalado en la plaza Alcalde Coto Mora. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio; junto a la presidenta de la Fundación Andaluza de Cardiología (FAC), Dolores Mesa, ha anunciado esta semana la adhesión de Huelva a la red andaluza de ciudades cardioprotegidas, y ha concretado que se ha instalado un tótem de cardioprotección en la plaza Alcalde Coto Mora, frente al Gran Teatro.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el equipamiento incorpora un desfibrilador Mindray semiautomático, conectado las 24 horas con telecontrol, geolocalización y llamada directa al 061, así como un kit completo de intervención "con todo el material necesario para actuar ante una parada cardiaca".

Al hilo, Rubio ha valorado la medida como "un paso histórico en la protección del corazón de los onubenses y de todos aquellos que nos visitan", y ha detallado que han escogido estos enclaves al ser "dos de los espacios más concurridos y emblemáticos de la ciudad".

Asimismo, la concejal ha desvelado que en las próximas semanas se instalará otro en la barriada de La Hispanidad, "con el objetivo de reforzar nuestro compromiso con la salud pública y la prevención cardiovascular".

Durante la presentación ha señalado que una ciudad cardioprotegida no solo depende de disponer de desfibriladores, sino también de que su ciudadanía sepa cómo actuar, motivo por el que esta acción "se complementa con formación en técnicas de reanimación certificadas, que se van a impartir en este caso a los trabajadores de los establecimientos aledaños".

En este sentido, la concejal ha agregado que, a través del área de Salud, se han impulsado este año 22 talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del desfibrilador, "en los que más de 570 jóvenes onubenses han aprendido cómo responder ante una emergencia".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Andaluza de Cardiología ha agradecido al Ayuntamiento su compromiso y ha declarado que desde la FAC se sienten "muy orgullosos" de participar en este programa, cuyo objetivo es "seguir ampliando la instalación de tótems de cardioprotección tanto en grandes ciudades como en poblaciones más pequeñas".

En concreto, estos dispositivos permiten una "respuesta inmediata" ante una emergencia cardíaca, donde el tiempo resulta determinante, puesto que cada minuto que pasa sin actuar reduce un 10% las probabilidades de supervivencia, mientras que el uso temprano de un desfibrilador "puede aumentar las posibilidades de éxito hasta en un 90%".

PROYECTO ANDALUCÍA CARDIOPROTEGIDA

Esta iniciativa forma parte del programa Andalucía Cardioprotegida, impulsado por la Fundación Andaluza de Cardiología (FAC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva y la colaboración de 'expertise' de Almas Industries, compañía líder en soluciones de cardioprotección.

Así, el Consistorio ha detallado que este programa gestionado por la FAC y con el apoyo de la FEC promueve la instalación de desfibriladores en espacios públicos y privados, así como la creación de áreas cardioprotegidas.

Con esta actuación, Huelva se une a otras ciudades andaluzas como Málaga, Granada, Alicante, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Antequera entre muchas otras, así como en municipios más pequeños que ya cuentan con dispositivos conectados y supervisados por Almas Industries, avanzando hacia "una Andalucía más cardioprotegida y preparada para salvar vidas".