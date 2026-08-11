Huelva capital mantiene apoyo al incendio de Niebla con Protección Civil y bomberos preparados

Miembros de Protección Civil de Huelva capital se desplazan para ayudar en el incendio de Niebla. - EMERGENCIAS HUELVA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Huelva capital mantiene su apoyo al dispositivo que trabajan para atajar el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla y este martes permanecen en la zona dos equipos de Protección Civil colaborando en las tareas de apoyo al dispositivo de emergencia.

Según ha indicado Emergencias Huelva --canal oficial Ayuntamiento de Huelva-- en su cuenta de redes sociales, consultada por Europa Press, durante la mañana, un equipo formado por tres voluntarios y un vehículo han colaborado en la zona, mientras que esta tarde hará lo propio otro equipo con tres voluntarios y un vehículo.

Asimismo, dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva estuvieron sobre el terreno este lunes hasta la noche colaborando en las labores de extinción, toda vez que este martes, ante la situación actual del incendio no han vuelto a ser requeridos, pero permanecen alerta y preparados para intervenir si fuera necesario.

En concreto, el lunes se desplazaron desde la capital bomberos con una Bomba Rural Pesada (BRP) de 4.000 litros, con cuatro efectivos; una Bomba Urbana Pesada (BUP) de 4.000 litros, con cinco efectivos.

Desde el Consistorio onubense, a través de Emergencias Huelva, han trasladado su "reconocimiento" a todos los profesionales y voluntarios que continúan trabajando para hacer frente al incendio y prestar apoyo "allí donde se necesita".