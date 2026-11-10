Huelva coordina este año el diseño de la campaña del 25N de las diputaciones andaluzas

Presentación de la campaña del 25N de las diputaciones andaluzas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha coordinado este año el diseño de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de las diputaciones andaluzas con "el mensaje unánime y urgente" de visibilizar la violencia vicaria y "el simbolismo de la esperanza".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada de Igualdad y Familia, María del Mar Martín Florido, ha explicado que "el primer paso para frenar" la violencia vicaria es "saber que existe".

"Conócela y recházala. Ni invisibles, ni desprotegidos. Ni una amenaza más a nuestras madres, ni un solo menor más en riesgo. El 25 de noviembre y todos los días del año: rechazo absoluto a la violencia vicaria", ha añadido durante la presentación de la campaña conjunta consensuada por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En esta edición ha sido la Diputación de Huelva la encargada de la campaña, diseñada "con delicadeza, sensibilidad y contundencia" que centra todos sus esfuerzos en "una de las realidades más crueles y silenciosas de la violencia machista: la violencia vicaria", que "no es un problema privado; es una urgencia social".

La violencia vicaria se define, según ha explicado la diputada, como "aquella que ejerce un hombre contra su pareja o expareja sin dañarla directamente, sino hiriendo a quienes ella más quiere, especialmente a sus hijas e hijos, con el objetivo premeditado de causarle el máximo sufrimiento posible". El término, acuñado por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, quien ha prestado su asesoramiento técnico directo en esta campaña, "recuerda que las criaturas son instrumentalizadas como un mecanismo de poder y control: se les daña para dañar a la madre".

La creatividad presenta una bota pisando a un osito de peluche mientras, al fondo, una madre lo contempla "con impotencia". No se personaliza al agresor: la bota representa la agresión en sí misma. El osito simboliza al menor, de modo que el daño y la amenaza se infieren sin necesidad de mostrar a ningún niño.

El titular, 'Destruir lo que ella más quiere es Violencia Vicaria', "nombra con absoluta claridad lo que muestra la imagen". "Ambos forman una pieza de sensibilización que visibiliza una realidad que ocurre, que a menudo pasa desapercibida y que puede agravarse si no se le pone freno", ha detallado la diputada.

En este sentido, la diputada ha puesto el acento en un detalle que define el mensaje el osito de peluche "está entero, no está roto". "Porque esta campaña no solo quiere visibilizar el terror y el riesgo extremo al que se enfrentan las madres y sus hijos; también quiere mandar un mensaje rotundo de esperanza y prevención. El peluche intacto representa que, aunque la amenaza y la violencia cotidiana existan y traten de pisotear el vínculo familiar, estamos a tiempo de frenarlo".

MATERIALES DE LA CAMPAÑA

Para que esta campaña cale en cada rincón de la provincia de Huelva, la Diputación pone a disposición de todos los ayuntamientos un completo pack de recursos y soportes facilitando así que cualquier municipio pueda implementarla de forma coordinada.

En este material se incluye cartelería oficial de campaña en diversos formatos y dimensiones para su difusión visible en edificios municipales, centros cívicos y espacios públicos y el Spot de campaña (vídeo oficial), concebido para su emisión simultánea en televisiones locales, pantallas de cine, soportes digitales y difusión institucional, así como cuñas de radio, diseñadas para su emisión en emisoras locales y comarcales, llevando el argumentario a las ondas.

Otros recursos son adaptaciones gráficas con alta resolución y banners diseñados específicamente para su difusión en las redes sociales institucionales y webs de los ayuntamientos; un folleto informativo con toda la información sobre la violencia vicaria y merchandising de sensibilización, tales como ositos de peluche promocionales, que sirven como soporte físico de la campaña para talleres y eventos.

Según ha explicado la diputada, la campaña no se circunscribirá únicamente al mes de noviembre, ya que desde la Diputación se pondrán en marcha talleres específicos con mujeres y jóvenes en los municipios para visibilizar la violencia vicaria y evitar que las nuevas generaciones normalicen conductas machistas.

"LA REALIDAD DE LA VIOLENCIA VICARIA"

En este sentido, la diputada ha señalado que la violencia vicaria "no surge de la nada; es la cúspide de una escalada". "La forma cotidiana --la más invisible--, utiliza el vínculo materno como arma a través de amenazas, manipulación emocional, instrumentalización judicial, violencia económica, desatención deliberada o el uso perverso del régimen de visitas en las entregas y recogidas", ha expresado.

Por otro lado, en la forma extrema, según ha comentado Martín Florido, "el agresor asesina a los hijos e hijas para infligir un daño irreparable a la madre". "Los datos son estremecedores: en España, decenas de menores han sido asesinados desde 2013, y los datos recientes de 2024 y el arranque de 2026 nos muestran que la crisis no remite. Además, los estudios señalan que en más del 70 por ciento de los casos existían amenazas previas y, en muchos de ellos, el sistema no logró protegerlos a tiempo porque los menores eran invisibles", ha especificado.

Frente a esto, ha señalado la diputada, el marco legal está dando "pasos decisivos", como el reciente proyecto de ley para definir jurídicamente la violencia vicaria, incorporarla como agravante de género en el Código Penal, reforzar la protección en las custodias y contemplar la privación automática de la patria potestad en casos de condena firme. "Desde la Diputación apoyamos decididamente que este camino legislativo culmine con éxito".

"COMPROMISO, 365 DÍAS DEL AÑO"

Desde la Diputación de Huelva, ha señalado Martín Florido, se considera que la violencia de género es "una grave violación de los derechos humanos y que el desarrollo de políticas de igualdad en nuestros territorios es irrenunciable".

"Por ello, desde el Área de Igualdad trabajamos los 365 días del año con objetivos claros: la prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación; la aplicación transversal de la igualdad de trato en las políticas públicas y la coordinación con administraciones, agentes sociales y asociaciones", ha insistido.

Este compromiso se ejecuta en un plan de actividades dotado con 260.000 euros, que impulsa conmemoraciones clave como el 8M, el 28 de junio, el 15 de octubre --Día de la Mujer Rural-- y el 25N. Entre otras iniciativas destacadas, la diputada se ha referido al Proyecto Viblioletas, creando una red unificada de espacios de lectura feminista en las bibliotecas municipales de la provincia.

Asimismo talleres de prevención de violencia de género, encuentros de asociaciones, exposiciones y la instalación de Puntos Violeta en eventos festivos de municipios de menos de 20.000 habitantes para ofrecer información, prevención y apoyo a las víctimas. El apoyo al liderazgo y emprendimiento femenino también se realiza a través de la Red Astarté.

La Diputación colabora económicamente con entidades clave con un total de 50.000 euros, como la Cátedra de Género 'Clara Campoamor' de la Universidad de Huelva, la muestra de cine femenino Wofest y el Club Deportivo de Baloncesto Huelva la Luz.

La asistencia económica directa a los ayuntamientos asciende a 400.000 euros y las subvenciones para asociaciones está dotada con 145.000 euros. Respecto a la corresponsabilidad en los cuidados familiares, la institución ha puesto en marcha escuelas de verano en todos los municipios menores de 20.000 habitantes con un importe superior a los 758.000 euros.