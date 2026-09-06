Huelva se posiciona como la segunda provincia en pernoctaciones y usuarios de campings en julio

Archivo - Camping de la provincia de Huelva. - CAMPING DOÑANA - Archivo

HUELVA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 255.213 pernoctaciones durante el mes de julio, lo que la sitúa como segunda provincia andaluza con mayor número de estancias, y supone un descenso del 11,35% en la tasa interanual, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de julio supone un descenso del 11,35% con respecto al mismo mes de 2025 (287.897). Además, supone un incremento del 46% en relación a junio, en el que se contabilizaron 174.784 pernoctaciones. Solo superada por la provincia de Cádiz con 321.652 estancias.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron en el séptimo mes del año a 56.065 personas, solo superada por la provincia de Cádiz, con 84.539. Este dato supone un aumento del 12,86% con respecto a julio de 2025 (49.674 personas) y un incremento del 26,92% con respecto al pasado mes, que registraron 44.171 turistas.

A nivel regional, 254.454 viajeros visitaron alguno de los campings andaluces durante el séptimo mes del año y se contabilizaron 1.002.790 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 25,45% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 52.188 viajeros procedentes del país, registrando 243.468 estancias. Este dato supone un aumento con respecto a junio, en el que se contabilizaron 39.119 viajeros nacionales y 161.411 estancias.

Por su parte, el turismo internacional desciende en julio, ya que se registraron 3.877 frente a los 5.052 de junio, y 11.745 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 13.373 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 4,55 días, por encima de la media andaluza, que se situó en 3,94, y la segunda más alta, solo superada por Málaga con 4,73. Asimismo, la media extranjera es de 3,03, más que en junio, que fue de 2,65 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz registra 246.275 estancias y 52.437 usuarios, la segunda área, solo superada por la Costa de la Luz de Cádiz, con 305.459 estancias y 81.371 usuarios, siendo 4,70 la media de días en los camping de esta zona onubense.