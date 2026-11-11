Huelva registra más de una treintena de incidencias por el paso de la borrasca Charles

Palmera rota en Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha registrado hasta el momento más de una treintena de incidencias por el paso de la borrasca Charles este miércoles, aunque la mayoría han sido caídas de ramas, árboles o balsas de agua.

Así, la borrasca Charles ha provocado la activación del aviso naranja en toda la provincia de Huelva por rachas máximas de entre 90 km/h y 120km/h y lluvia abundante, que se extenderá hasta las 23,59 horas. De hecho, la Junta activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía permanece en fase de emergencia, situación operativa 1 y a las 15,00 horas, envío un es-alert a 30 municipios de Cádiz y Huelva.

En la provincia de Huelva, los municipios afectados son Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

Entre las incidencias comunicadas durante la jornada del miércoles figuran, sobre todo, caídas de árboles o ramas en calles y carreteras en la capital de Huelva, Valverde del Camino o Santa Ana La Real, junto con acumulaciones de agua en la calzada y avisos por entrada o anegaciones parciales en viviendas.

Además, arboles caídos en la N-433, a la altura de Higuera de la Sierra; la retirada de un alcornoque en la HU9105, a la altura de Cumbres de San Bartolomé; una palmera cortada en Punta Umbría, que obligó al cierre de la avenida de Andalucía; y una balsa de agua en la N-433, en Cortegana.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almonte ha informado de que los caminos de Los Serranos y La Cerca permanecen cortados al tráfico debido a las lluvias y que en el tramo de la A-483 comprendido entre Almonte y El Rocío, los elementos de balizamiento de las obras estaban siendo desplazados por las fuertes rachas de viento.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos ha intervenido por inundaciones de calles en El Portil, Almonaster la Real, Punta Umbría y Almonte. Asimismo, el Ayuntamiento de Cortegana también ha informado del cierre del carril de Talabarteros por la crecida de agua.