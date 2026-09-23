Huelva reivindica en el Museo Arqueológico Nacional el valor del vino como patrimonio cultural europeo

La Diputación de Huelva, que preside Iter Vitis España, ha participado en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid, en la jornada 'Vino y Arqueología: el trabajo de Iter Vitis, Itinerario Cultural del Consejo de Europa'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

MADRID/HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, que preside Iter Vitis España, ha participado en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid, en la jornada 'Vino y Arqueología: el trabajo de Iter Vitis, Itinerario Cultural del Consejo de Europa', donde ha reivindicado el valor del vino como patrimonio cultural europeo.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado José Carlos Roda ha participado esta jornada que se ha celebrado en el marco de la Presidencia que ostenta en la Asociación Iter Vitis España, cuyo trabajo se desarrolla desde el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos.

El encuentro ha servido para acercarse a la cultura del vino desde la arqueología, explorando cómo se producía, conservaba y transportaba en otras épocas y qué nos cuentan esos vestigios sobre las sociedades que nos precedieron. Una mirada al pasado que permite entender hasta qué punto la vid y el vino han estado presentes en la vida cotidiana, las tradiciones y las relaciones entre distintos pueblos.

La jornada se enmarca en 'Iter Vitis Les Chemins de la Vigne en Europe', Itinerario Cultural del Consejo de Europa desde 2009, que trabaja para dar a conocer y preservar la cultura vitivinícola como parte del patrimonio común europeo.

Más allá de su dimensión económica, el vino forma parte de la historia, el paisaje y las costumbres de numerosos territorios. Su presencia en el arte, la religión, las celebraciones y las tradiciones lo convierte en un elemento cultural que "permite comprender la identidad de las comunidades y los vínculos que comparten".

La Presidencia de Iter Vitis España sitúa a la Diputación de Huelva en una posición "destacada" para "impulsar la colaboración entre los territorios que forman parte de esta red y favorecer la incorporación de nuevas entidades". Una labor que busca estrechar la relación entre administraciones, universidades, centros de investigación y agentes culturales y turísticos.

El diputado provincial José Carlos Roda ha destacado que Huelva cuenta con una tradición vitivinícola de siglos, especialmente vinculada al Condado de Huelva, donde el cultivo de la vid, la elaboración del vino y su relación con el territorio forman parte de un patrimonio que "debe ser preservado, investigado y compartido". El diputado ha señalado que la participación en Iter Vitis permite abordar el vino desde una perspectiva amplia, que incluye el patrimonio arqueológico, el paisaje, la investigación, las tradiciones, la gastronomía, el turismo sostenible y el desarrollo territorial.

"La arqueología nos ayuda a comprender cómo el vino ha acompañado a las sociedades mediterráneas durante miles de años; y las rutas culturales nos permiten convertir ese conocimiento en una herramienta para acercar el patrimonio a la ciudadanía y generar nuevas oportunidades para nuestros territorios", ha señalado.

La jornada ha reunido también a representantes de distintos territorios vinculados a Iter Vitis España, entre ellos la Ruta dels Riuraus, Galicia y Rioja Alta, además de otras iniciativas que están trabajando para incorporarse al itinerario.

EL VINO COMO PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE TERRITORIOS

La cita ha contado con la presencia de la presidenta de Iter Vitis Europa, Emanuela Panke, y de representantes del Ministerio de Cultura y del Museo Arqueológico Nacional, entre ellos María Agúndez, subdirectora general de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales; Sergio Ortega, jefe de Protección de Patrimonio y Programas Europeos, e Isabel Izquierdo, directora del museo. También ha intervenido Ángel Palomino, de Patrimonio Global, que ha abordado la relación entre arqueología y patrimonio vitivinícola.

Además de profundizar en el conocimiento de la cultura del vino, el encuentro ha permitido compartir experiencias y establecer contactos con otros Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, con vistas a posibles colaboraciones futuras.

La jornada ha concluido con una muestra y degustación de productos de ADR La Rioja Oriental, la Cooperativa de Aceite de Oliva 5 Valles y la Cooperativa Vinícola Vico de Arnedo, que ha acercado a los asistentes otros productos ligados a la tradición y la identidad de sus territorios.