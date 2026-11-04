Identifican en Huelva a autores de una estafa informática de suplantación de identidad para desviar una nómina

Agente de la unidad de CiberComandancia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa informática cometido mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), así como un delito de blanqueo de capitales relacionado con los hechos al tratar de ocultar su origen delictivo. Los tres presuntos autores, con domicilios en Huelva y Tarragona, suplantaron la identidad de un trabajador para desviar el importe de su nómina de 3.000 euros, a una cuenta bancaria ajena.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos comienzan cuando la empresa recibió un correo electrónico aparentemente remitido por uno de sus empleados, en el que se solicitaba modificar la cuenta bancaria en la que percibía mensualmente su nómina.

Para tramitar el cambio, la empresa requirió al trabajador un certificado de titularidad de la nueva cuenta bancaria. Una vez recibido el documento, que aparentemente acreditaba la titularidad del empleado, la empresa procedió a ingresar los cerca de 3.000 euros correspondientes a la nómina en dicha cuenta, mediante una transferencia realizada el 30 de diciembre de 2025.

Posteriormente, el trabajador reclamó a la empresa el abono de su salario al comprobar que no lo había recibido en su cuenta habitual. Tras realizar las comprobaciones oportunas, se descubrió que la solicitud de cambio de cuenta bancaria formaba parte de una estafa mediante el método Business Email Compromise (BEC).

De este modo, la empresa presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Tras su recepción, la CiberComandancia inició las actuaciones para esclarecer los hechos.

De este modo, el análisis de la operación bancaria y las gestiones de investigación permitieron reconstruir la trazabilidad de los fondos, determinar su recorrido e identificar a las personas vinculadas con la recepción y posterior disposición del dinero defraudado. Estas actuaciones permitieron esclarecer tanto el delito de estafa como el de blanqueo de capitales relacionado con la operativa.

Asimismo, la investigación puso de manifiesto la dimensión internacional de la operativa, al detectarse conexiones con Nigeria tanto en el origen de las comunicaciones fraudulentas como en el recorrido de los fondos. Este país está vinculado a la actividad de organizaciones criminales relacionadas con estafas informáticas mediante el método BEC.

La investigación, desarrollada por la CiberComandancia con la colaboración del Equipo@ de Huelva, permitió identificar a los tres presuntos responsables, con domicilios en Huelva y Tarragona. Las diligencias instruidas fueron finalmente remitidas a la autoridad judicial competente de Huelva.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil ha alertado de que este tipo de estafa informática causa un doble perjuicio a las empresas y trabajadores afectados, ya que, además de la pérdida económica derivada del pago fraudulento, la empresa sigue estando obligada a abonar la nómina al trabajador, quien a su vez que el fruto de su trabajo se demora en el tiempo a causa de la intervención de los ciberdelincuentes.

Por ello, la Guardia Civil recomienda adoptar medidas para evitar ser víctima de esta estafa. Por un lado, verificar "siempre" por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria --llamada telefónica a un número conocido o incluso, contactar presencialmente si es posible--.

Por otro lado, desconfiar de emails que apelen a "la urgencia, confidencialidad o presión temporal". Además, revisar cuidadosamente la dirección del remitente, incluso cuando el mensaje aparezca como legítimo.

Asimismo, establecer unos protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias y formar y concienciar al personal de la empresa sobre ciberseguridad y fraudes digitales.

CIBERCOMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

Por otra parte, la Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

Así, a través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o en su interior, y pérdida o localización de documentación.