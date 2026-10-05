El IES La Rábida celebra su 170 aniversario reivindicando su papel en la historia y la cultura de Huelva

Cartel del 170 aniversario del IES La Rábida de Huelva. - IES LA RÁBIDA

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES La Rábida ha celebrado este lunes el acto inaugural de su 170 aniversario, una efeméride que pone en valor la trayectoria de una institución vinculada a la memoria educativa y cultural de Huelva desde 1856. El encuentro, celebrado en el hall del centro, ha marcado el inicio de un programa de exposiciones, conferencias y actividades educativas y culturales que se desarrollará a lo largo del curso.

En el acto han participado el director del IES La Rábida, Juan Antonio Moreno; el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Huelva, Antonio Jesús Rodríguez; la presidenta del AMPA Antonia Arrobas, Marta Vázquez; y el candidato a la alcaldía de Huelva por el PSOE, Enrique Gaviño, según ha indicado el centro en una nota.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia del instituto en la historia de la capital y el alcance de una labor "que trasciende la enseñanza". Sus intervenciones han puesto de relieve la contribución del centro a la vida cultural onubense, así como su papel en la conservación y difusión de un "valioso patrimonio" histórico, artístico y científico.

Uno de los ejes de esta conmemoración es precisamente compartir ese legado con la sociedad. Con este propósito, la jornada ha incluido la inauguración de la exposición 'La anatomía de las plantas', una selección de láminas botánicas de principios del siglo XX pertenecientes a los fondos patrimoniales del IES La Rábida.

La muestra permite acercarse a la historia de la enseñanza de las ciencias a través de materiales conservados por el instituto durante generaciones.

El cartel conmemorativo del 170 aniversario, obra del pintor José Manuel Esteban, ha protagonizado el cierre del acto. Asimismo, se ha proyectado un vídeo de presentación del cartel realizado por el vicedirector del IES La Rábida, Paco Romero. A continuación, Juan Antonio Moreno y Antonio Jesús Rodríguez han descubierto el cartel original.

Con esta jornada, el IES La Rábida abre un curso dedicado a recordar a las generaciones de estudiantes y docentes que han construido sus 170 años de historia y a reforzar sus vínculos con Huelva, haciendo partícipe a la ciudadanía de la memoria y el patrimonio que custodia.