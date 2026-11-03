La III Fit Race Endurance reunirá este sábado en Huelva a más de 700 deportistas

Presentación en el Ayuntamiento de Huelva la III Fit Race Endurance. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva será escenario este sábado, 7 de noviembre, de la tercera edición de la Fit Race Endurance, una cita deportiva que reunirá en Huelva a más de 700 participantes en una jornada que combinará competición, actividad física, convivencia y ocio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la presentación ha contado con la participación de la concejal de Deporte, Salud y Consumo del Consistorio de la capital, María de la O Rubio; el promotor del evento, Antonio Infante; y el deportista onubense Emilio Martín.

Durante su intervención, María de la O Rubio ha señalado que es un evento que "trasciende el ámbito local y que convierte a Huelva en punto de encuentro para deportistas de distintos territorios, contribuyendo también a proyectar nuestra ciudad y a dinamizar su actividad".

En este sentido, ha destacado que más de 700 participantes llegarán desde distintos puntos de la provincia, Portugal, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, además de Extremadura.

La edil ha subrayado el carácter inclusivo de la prueba, que contará con deportistas desde los siete y ocho años hasta participantes mayores de 60, "porque el deporte no entiende de edades y siempre hay una oportunidad para superarse, disfrutar y compartir", poniendo en valor una iniciativa que "permite disfrutar de la actividad física tanto de forma individual como colectiva".

Asimismo, Rubio ha defendido la apuesta municipal por este tipo de acontecimientos, que contribuyen a completar una oferta deportiva "cada vez más amplia y diversa", ya que desde el Ayuntamiento quieren que Huelva sea "una ciudad activa, que ofrezca oportunidades para practicar deporte, que impulse hábitos de vida saludables y que entienda el deporte también como una herramienta de convivencia, integración y bienestar".

Por último, ha animado a los onubenses a acercarse este sábado al Palacio de Deportes Carolina Marín para disfrutar de la competición y del ambiente que se generará durante toda la jornada, agradeciendo a la organización, a los patrocinadores y colaboradores su implicación para hacer posible esta tercera edición.

Por su parte, el promotor de la Fit Race Endurance, Antonio Infante, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y las empresas privadas que colaboran con el evento, destacando que "su apoyo resulta fundamental para que la competición pueda seguir creciendo". El promotor también ha destacado que uno de los principales objetivos de la prueba es "la unión de todos los centros deportivos de Huelva y la promoción de la actividad física como algo saludable".

En este sentido, ha incidido en que se trata de una competición diseñada "para ser accesible y participativa, de manera que puedan sumarse tanto deportistas experimentados como personas que practican ejercicio habitualmente sin competir".

Por otro lado, el deportista onubense Emilio Martín ha puesto el acento en la oportunidad que supone esta cita para "impulsar en Huelva las nuevas modalidades deportivas híbridas, una disciplina que está experimentando un importante crecimiento", y Huelva "no se puede quedar atrás en este movimiento que está creciendo tanto día a día, y nosotros creemos que la mejor manera de aportar es organizando este evento".

Asimismo, Martín ha resaltado que la competición "está pensada para acercarse a diferentes perfiles de deportistas, con modalidades individuales, por parejas y por relevos", lo que permite "adaptar la experiencia a las capacidades y preferencias de cada participante". Además, ha animado a los ciudadanos que no compitan "a acercarse al Palacio de Deportes para disfrutar del ambiente y conocer de cerca esta modalidad deportiva".

UNA JORNADA DEPORTIVA PARA TODAS LAS EDADES

La III Fit Race Endurance contará con más de 700 participantes y la presencia de deportistas procedentes de toda la provincia de Huelva, así como de Portugal, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Extremadura. La jornada comenzará a las 9,00 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 18,00 horas, con salidas cada diez minutos. La prueba contempla distintas categorías y modalidades, con participantes desde los siete y ocho años hasta mayores de 60, y opciones de competición individual, por parejas y por relevos.

Junto a la actividad deportiva, el Palacio de Deportes Carolina Marín contará con una programación complementaria para convertir la cita en una experiencia abierta a participantes, familiares y visitantes. Así, habrá animación sociocultural, una feria de exposiciones con presencia de patrocinadores y colaboradores, speaker, DJ y servicio de ambigú.

La organización cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, así como con la colaboración de numerosas empresas privadas, cuyo apoyo permite hacer realidad una nueva edición de esta iniciativa, que sigue creciendo y contribuyendo a la promoción del deporte y de los hábitos de vida saludables en la ciudad.